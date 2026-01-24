Zonguldak\'ta 450 Kilo Bozuk Et Ele Geçirildi

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde hafif ticari araçta 450 kilo bozuk et ele geçirdi. Tutanak altına alınan etler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde bir hafif ticari araçtaki etlerin koktuğunu belirledi. Durum zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İnceleme sonucunda halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 450 kilo bozuk et, tutanak altına alınıp imha edildi.