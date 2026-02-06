Zonguldak'ta Araç Muayene Usulsüzlüğü Operasyonu - Son Dakika
Zonguldak'ta Araç Muayene Usulsüzlüğü Operasyonu

Zonguldak'ta Araç Muayene Usulsüzlüğü Operasyonu
06.02.2026 10:18
Zonguldak'ta araç muayene usulsüzlüğü iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir yıldır yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, araç muayene istasyonunda bazı çalışanların ve aracıların usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Randevusu olmayan veya ağır kusuru bulunan araçları rüşvet karşılığında muayeneden geçmiş gibi göstererek "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Araç muayene istasyonu çalışanları T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G, Ö.Y, M.Ç, M.A. ile aracılar G.Ö, T.E, M.V. ve S.A. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 50'si "şüpheli", 15'i "tanık" sıfatıyla 65 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Usulsüz işlem gördüğü belirlenen araçlar, tekrar muayeneye sevk edilirken, bu araçların standart kontrollerden geçemediği kayıt altına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarında konuya ilişkin yıllık yaklaşık 3 milyon liralık hareket olduğu, kesin meblağın hazırlanacak MASAK raporuyla tespit edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Araç Muayene Usulsüzlüğü Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Araç Muayene Usulsüzlüğü Operasyonu - Son Dakika
