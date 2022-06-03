ZONGULDAK - Deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

Zonguldak'ın Kozlu ve Alaplı ilçelerinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında deniz dibi ve sahil temizlendi.

Kozlu ilçesinde dalgıçlar tarafından "Sıfır atık hareketine sen de katıl, geleceğe değer kazandır", "Plastik atıklar deniz canlılarını yok ediyor" yazılı pankartlar açıldı.

Ekiplerce, denizden araç lastiği, temizlik bezi ve pet şişelerin de aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, sıfır atık, temiz deniz düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Dalgıçların yardımıyla deniz dibi temizliği yapıldığını belirten Kayhan, "Bu kirlilik insanların denize attığı atıkların kirliliği. Neticede bunların temizlenmesi lazım. Bununla ilgili uyarıda bulunuyoruz, tabelalar asıyoruz ama bazı vatandaşlarımız duyarsız davranıyor, denize çöplerini atıyor. Bu gibi etkinlikler vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getiriyor." diye konuştu.

Alaplı'da 300 öğrenci sahilde temizlik yaptı

Alaplı ilçesinde de 300 öğrencinin katılımıyla sahilde temizlik yapıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı programda sahil çöplerden arındırıldı.

Tekin, temiz çevrenin temiz toplumdan geçtiğini belirterek, daha temiz bir dünya için herkesin bilinçli olması gerektiğini söyledi.