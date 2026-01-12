Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları: 69 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları: 69 Şahıs Yakalandı

Zonguldak\'ta Güvenlik Uygulamaları: 69 Şahıs Yakalandı
12.01.2026 19:02
Zonguldak'ta yapılan asayiş denetimlerinde 69 kişi yakalandı, uyuşturucu ve kaçak maden malzemeleri ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 69 şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlarda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimlerde hapis cezasına göre aranan 37 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 32 şahıs olmak üzere toplam 69 kişi yakalandı. Aranan şahısların cezalarının dağılımı ise 0-5 yıl arası 27, 5-10 yıl arası 6 ve 10 yıl üzeri 4 kişi olarak belirtildi.

Narkotik ekiplerince düzenlenen 15 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 90,92 gram metamfetamin, 141,89 gram sentetik kannabinoid, 16 gram kannabinoid hammaddesi, 36 gram kenevir tohumu, 6 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirdi. 8 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerde ise 7 ocak denetlendi, 4 ocak imha edildi. Operasyonlarda 6 vagon, 120 metre yay, 17 bin 600 kilogram kömür ve 1 kompresör ele geçirildi.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 45 şahıs sorgulanırken, 230 okul, 37 metruk bina, 259 umuma açık yer ve 231 servis aracı kontrol edildi. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen 346 uygulamada 7 bin 422 araç ve 3 bin 892 sürücü denetlendi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan iki uygulamada 33 kişi sorgulandı, 12 yabancı uyruklu şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 15 tüfek fişeği ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

