Zonguldak'ta İşletmelere Cezalı Hatırlatma

09.01.2026 13:57
Zonguldak, sanayi işletmelerine Yıllık İşletme Cetveli bildirimlerini 30 Nisan 2026'ya kadar yapmaları gerektiğini hatırlattı. Aksi takdirde 15 bin 29 TL ceza uygulanacak.

Zonguldak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi siciline kayıtlı işletmeleri Yıllık İşletme Cetveli bildirimleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, 30 Nisan 2026 tarihine kadar bildirimde bulunmayan işletmelere 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Zonguldak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin yükümlülüklerine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin, 2025 yılına ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren dört ay içinde sisteme girmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, işletmelerin bildirimlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın web sayfası veya e-Devlet kapısı üzerinden "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi"ni kullanarak elektronik ortamda yapmaları gerektiği ifade edildi. Yasal süre olan 30 Nisan 2026 tarihi mesai bitimine kadar bu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2026 yılı için belirlenen 15 bin 29 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Yetkililer, sanayicilerin cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için işlemleri son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Belge ve vize ücretleri yenilendi

Öte yandan, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan döner sermaye hizmet bedelleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni tarifeye göre Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvurusu için 500 TL ücret alınacağı açıklandı. Belge vize başvurularında ise işletme ölçeğine göre kademeli bir fiyatlandırma sistemine geçildi. Buna göre vize işlemlerinde mikro ölçekli işletmeler için 500 TL, küçük ölçekli işletmeler için 880 TL, orta ölçekli işletmeler için bin 255 TL ve büyük ölçekli işletmeler için 2 bin 510 TL başvuru ücreti tahsil edilecek.

Sanayi işletmelerinin başvuru süreçlerinde tereddüt yaşamaları halinde İl Müdürlüğü Sanayi Sicil birimine şahsen başvurabilecekleri veya 444 61 00 numaralı hattan bilgi alabilecekleri belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İşletmelere Cezalı Hatırlatma - Son Dakika

