Zonguldak'ta Soğuk Hava ve Buzlanma

ZONGULDAK'ta, dün akşam saatlerinde etkisini yitiren kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Cadde ve sokaklar buzlanma meydana gelirken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Kentte dün akşam saatlerine kadar kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası sıcaklık sıfırın altına düştü. Gece saatlerinde eksi 10 dereceleri gören sıcaklık nedeniyle yerler buzlandı. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Bazı esnaf da kendi imkanlarıyla dükkanlarının önünü temizledi. Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

83 KÖY YOLU KAPALI

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle kapanan 83 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,