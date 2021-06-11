Üye Girişi
Zorlu Enerji'nin ZES markası "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülünü aldı - Son Dakika

Zorlu Enerji'nin ZES markası "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülünü aldı

11.06.2021 10:39
Zorlu Enerji'nin ZES markası

Zorlu Enerji'nin şehirlerdeki karbon salımını azaltmak amacıyla 2018 yılında kurduğu ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye'de 81 ilde bin noktaya ulaşan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası, "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülüne...

Zorlu Enerji'nin şehirlerdeki karbon salımını azaltmak amacıyla 2018 yılında kurduğu ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye'de 81 ilde bin noktaya ulaşan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası, "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülüne layık görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde İstanbul'da düzenlenen 4'üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında sürdürülebilirlik alanında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülleri sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik alanında enerji şirketlerinin gerçekleştirdiği başarılı projelerin ödüllendirildiği Zirvede, Zorlu Enerji'nin karbon nötr bir gelecek için elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası ödüle layık bulundu. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Türkiye'de 81 ilde, bin noktada çevre dostu elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için faaliyetlerini sürdüren ZES markasına adanan ödülü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elinden aldı.

Türkiye'nin elektrikli şarj istasyonu ağı ZES'i sürdürülebilir bir ekosistem amacıyla hayata geçirdiklerini, bundan sonraki tüm yatırımlarında da yenilenebilir enerji kaynaklarını merkezlerinde tutacaklarını vurgulayan Sinan Ak, "Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobillerin ülkemizde de yaygınlaşmasına destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızı ve bunu IREC sertifikası ile belgelediğimiz elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızın Türkiye içinde pazar payını yüzde 60'a ulaştırmış bulunuyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı hızla sürdürüyor ve dileyen elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz" dedi.

"Dijitalizasyonda dönüşümü yakalamak ülkenin cari açığına katkı sağlayabilir"

Sinan Ak, 2020 yılında elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu belirterek, "Avrupa'da elektrikli araçlar konusunda ciddi bir dönüşüm var. Geçen yıl pandemi döneminde Avrupa'daki toplam otomotiv pazarı yüzde 20 daralmış olmasına rağmen elektrikli araç satışları yüzde 117 artış gösterdi. Ülkemizdeki fırsatları da bu bakış açısı ile bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefleyerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sayede ülkemizin cari açığına da katkı sağlayabiliriz. Şirket olarak pazardaki bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için dijitalizasyon çalışmalarımız doğrultusunda kurduğumuz elektrikli araç şarj altyapımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halihazırda Türkiye'de elektrikli şarj istasyonu sayımız bine ulaşmış durumda. geliştirmiş olduğumuz bilgi birikimini Avrupa başta olmak üzere, çevre coğrafyalara taşıma hedefi içindeyiz. Önümüzdeki 10 senelik süreçte teknolojiyi yakalamak ve dijital dönüşümle uyumlanmak gerekiyor. Biz de bu yöndeki çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Zorlu Enerji'nin ZES markası Enerjimiz Geleceğimiz ödülünü aldı

Türkiye, Kıbrıs, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji'nin ZES markası 'Enerjimiz Geleceğimiz' ödülünü aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 10:58 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi 07:52 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi

Son Dakika Haberleri
11:24 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
11:04
Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor         
10:56
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor         
10:37
Saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise karakolluk oldu Saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise karakolluk oldu         
10:20
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu Enerji'nin ZES markası "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement