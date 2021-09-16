Züccaciye sektörü bu yıl 6 milyar dolar ihracat hedefliyor

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, bu yıl sektörün ihracatındaki gidişatın çok iyi olduğunu belirterek, 2021 beklentilerinin 6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, global anlamda sektörün en büyük etkinlikleri arasında yer alan 31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Züccaciye sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren, inovatif yeniliklerin, en son tasarımların ve trend koleksiyonların sergilendiği fuarda, 500'den fazla firma yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Öksüz, sektörün bu yıl ihracattaki gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, 2021 ihracat beklentilerinin 6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Züccaciyenin, en çok dış ticaret fazlası veren sektörler arasında 5. sırada yer aldığını kaydeden Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörümüz, 2021'in 7 ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam 2021'de 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceğimiz anlamına geliyor. Dünyada züccaciye ithalatı yapan ülkelere baktığımızda ilk 7 sırada ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Kanada geliyor. Bu ülkelerin Türkiye'den yaptıkları ihracat ise sadece yüzde 3 civarında. Bizim fuarlar ve B2B'ler aracılığıyla bu payı daha da artırmamız gerekiyor."

Öksüz, ihracatın yüzde 51'ini Avrupa'ya gerçekleştirdiklerini, 2021 sonunda ise bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Fuardan 1 milyar doların üzerinde ciro bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin son aylarda ihracat rekoru kırdığını, züccaciye ihracatında da gidişatın çok iyi olduğunu anlattı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de ihracatı artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladıklarını belirtti

Açıklamada verilen bilgiye göre, fuara katılımcı firma sayısı 2019'a göre yüzde 24 artarak 500'ün üzerine çıktı.

Fuara katılan bileşenleri arasında plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyaları sektörleri bulunuyor.