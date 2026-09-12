Zülfü Livaneli\'den YENİ Parti\'ye "Yiğidim Aslanım" vetosu

Sanatçı Zülfü Livaneli, son dönemde YENİ Parti'nin mitinglerinde ve protesto eylemlerinde sıkça kullanılan “Yiğidim Aslanım” adlı eseriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medyada şarkının mitinglerde kullanım biçimine yönelik eleştiriye yanıt veren Livaneli, aynı gerekçeyle eserin mitinglerde çalınmamasını parti yönetiminden kendisinin de rica ettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Tartışma, bir sosyal medya kullanıcısının “Yiğidim Aslanım”ın müzikal açıdan çok güzel ve anlamlı olduğunu ancak mitinglerde kullanımının muhalif enerjiyi sönümlediğini savunmasıyla başladı.

Kullanıcı, Livaneli’ye seslenerek YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e eserin mitinglerde artık kullanılmamasını söylemesini istedi. Livaneli ise bu çağrıya doğrudan yanıt vererek, “Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden” ifadelerini kullandı.

“YİĞİDİM ASLANIM” EYLEMLERİN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

Livaneli’nin açıklaması, “Yiğidim Aslanım”ın son dönemde YENİ Parti'nin düzenlediği kitlesel eylemlerdeki kullanımını yeniden gündeme getirdi.

Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane başta olmak üzere düzenlenen protestolarda eser sık sık kullanıldı. Livaneli de Saraçhane’de yüz binlerce kişinin katıldığı eylemde sahneye çıkarak “Yiğidim Aslanım”ı seslendirmiş, ardından yaptığı konuşmada demokrasi mücadelesinin süreceğini belirtmişti.