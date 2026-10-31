Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nde Erkan Çiğdem Yeniden Başkan Seçildi

Genel kurulda yapılan seçimde mevcut başkan Erkan Çiğdem yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu’nu Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Tanıtım filminin gösterimiyle başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Okunan Kur’an-i Kerim tilavetini ardından kongrede divan kurulu; Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş, Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Van 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Uça ile Memur-Sen Kars İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Kars 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Altun’dan oluştu.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından, şubenin geride kalan dört yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren video sunumu katılımcılara izletildi.

Genel kurulda konuşan mevcut Şube Başkanı Erkan Çiğdem, sendikal mücadelenin yalnızca üye sayılarıyla değil; emek, dayanışma, vefa ve gönül bağıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dört yıllık görev sürecini değerlendiren Çiğdem, sendikacılık anlayışlarının merkezinde insanın ve emeğin bulunduğunu belirterek, üyelerin yaşadığı sorunları kendi sorunları olarak gördüklerini ifade etti.

Sendikanın gerçek gücünün zor zamanlarda üyelerinin yanında durmak ve haksızlıklar karşısında mücadele etmek olduğunu vurgulayan Çiğdem, görev süresi boyunca teşkilat mensuplarıyla dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Dört yıllık süreçte kendisine verilen destekten dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Çiğdem, birlikte yürütülen mücadelenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda Erkan Çiğdem yeniden Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şube Başkanlığına seçildi.

Dilek ve temennilerin ardından sona eren genel kurulda, Çiğdem'in yeniden başkan seçilmesiyle mevcut yönetim dönemine devam etme yetkisi verilmiş oldu.

Haber: Halit Öztürk