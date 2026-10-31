Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nde Erkan Çiğdem Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nde Erkan Çiğdem Yeniden Başkan Seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nde Erkan Çiğdem Yeniden Başkan Seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimde mevcut başkan Erkan Çiğdem yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu’nu Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Tanıtım filminin gösterimiyle başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 

Okunan Kur’an-i Kerim tilavetini ardından kongrede divan kurulu; Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş, Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Van 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Uça ile Memur-Sen Kars İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Kars 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Altun’dan oluştu.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından, şubenin geride kalan dört yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren video sunumu katılımcılara izletildi.

Genel kurulda konuşan mevcut Şube Başkanı Erkan Çiğdem, sendikal mücadelenin yalnızca üye sayılarıyla değil; emek, dayanışma, vefa ve gönül bağıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dört yıllık görev sürecini değerlendiren Çiğdem, sendikacılık anlayışlarının merkezinde insanın ve emeğin bulunduğunu belirterek, üyelerin yaşadığı sorunları kendi sorunları olarak gördüklerini ifade etti.

Sendikanın gerçek gücünün zor zamanlarda üyelerinin yanında durmak ve haksızlıklar karşısında mücadele etmek olduğunu vurgulayan Çiğdem, görev süresi boyunca teşkilat mensuplarıyla dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Dört yıllık süreçte kendisine verilen destekten dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Çiğdem, birlikte yürütülen mücadelenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda Erkan Çiğdem yeniden Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şube Başkanlığına seçildi.

Dilek ve temennilerin ardından sona eren genel kurulda, Çiğdem'in yeniden başkan seçilmesiyle mevcut yönetim dönemine devam etme yetkisi verilmiş oldu.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
IğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
15:50
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
15:49
Burak Yılmaz’a kötü haber Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:13:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen Iğdır 1 No’lu Şubesi’nde Erkan Çiğdem Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android