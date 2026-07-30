Iğdır’da Dijital Medya Çalıştayı - Son Dakika
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Iğdır’da Dijital Medya Çalıştayı

Iğdır’da Dijital Medya Çalıştayı
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TİGAD, 2026'da Iğdır'da 140 gazeteciyle dijital medya çalıştayı düzenleyecek.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da geniş katılımlı Dijital Medya Çalıştayı düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından 140 gazetecinin katılacağı organizasyonda, üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri bir araya gelecek.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel öncülüğünde gerçekleştirilecek program, TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk ile organizasyon komitesinde görev alan gazetecilerin koordinasyonunda yürütülecek.

Dört gün sürecek çalıştay kapsamında dijital medya, internet gazeteciliği ve sektörel gelişmelere ilişkin oturumlar düzenlenirken, mesleki deneyim paylaşımı ve değerlendirmelerde de bulunulacak.

Çalıştay süresince kente gelecek gazeteciler, Iğdır’ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program kapsamında Iğdır’ın yöresel mutfağı, folklorik değerleri, doğal güzellikleri ve turistik destinasyonlarına yönelik gezi ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonla, Iğdır’ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin ulusal basın aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Çalıştayın, şehrin tanıtımına önemli katkı sağlamasının yanı sıra bölgenin turizm değerlerinin daha etkin şekilde duyurulmasına da destek olması bekleniyor.

TİGAD tarafından düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nın, internet gazeteciliği alanında mesleki dayanışmayı güçlendirmesi, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini artırması ve Iğdır’ın kültürel ile sosyal zenginliklerinin ülke genelinde daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Platformu

Etkinlik, Kültür, Iğdır, Medya, Son Dakika

Son Dakika Iğdır Iğdır’da Dijital Medya Çalıştayı - Son Dakika

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