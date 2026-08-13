İspanya Süper Kupası İstanbul\'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek. Karşılaşmalar 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ARDA GÜLER İSTANBUL'A GELİYOR

Organizasyonda Türk futbolseverlerin yakından takip edeceği isimlerden biri de Arda Güler olacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcu, İspanya Süper Kupası kapsamında takımıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Real Sociedad – Real Madrid

Barcelona – Atletico Madrid

Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım, İspanya Süper Kupası'nı kazanmak için finalde karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL BİR DEV ORGANİZASYONA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a taşınmasıyla kent bir büyük futbol organizasyonunu daha ağırlayacak. Türk futbolseverler, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid ve Real Sociedad'ı aynı organizasyonda izleme fırsatı bulacak.

SON 25 YILDA İSTANBUL'DA OYNANAN FİNALLER

İstanbul, son 25 yılda birçok önemli uluslararası futbol finaline ev sahipliği yaptı.

25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 sona eren mücadeleyi Liverpool penaltılarda 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşma "İstanbul Mucizesi" olarak tarihe geçti.

20 Mayıs 2009'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma, organizasyonun "UEFA Kupası" adıyla oynanan son finali oldu.

13 Temmuz 2013'te Türk Telekom Arena'da oynanan FIFA U-20 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Uruguay golsüz berabere kaldı. Fransa, penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.

14 Ağustos 2019'da Beşiktaş Stadı'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlandı. Liverpool, penaltılarda 5-4 kazanarak kupanın sahibi oldu.

10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.