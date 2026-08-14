Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik\'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
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Haber spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi. Acı haber sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyurulurken, binlerce kadının hayatına dokunan Gültekin’in cenazesinin bugün İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.

Televizyon sunucusu ve haber spikeri Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'den acı haber geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu bilinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin'in vefatı, sevenlerini ve tıp camiasını yasa boğdu.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Gültekin’in kurucusu olduğu kliniğin Instagram hesabından yapılan duygusal paylaşımda acı haber şu sözlerle duyuruldu: "Binlerce kadının & annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle... Başımız sağ olsun."

CENAZESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yapılan paylaşımda başarılı doktorun cenaze törenine ilişkin detaylara da yer verildi. Op. Dr. Özlem Gültekin’in cenazesi, bugün (14 Ağustos Cuma) ikindi namazına müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında 'Ali Boran' adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı boşanma davası açtığı öğrenilmişti.

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti - Son Dakika

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