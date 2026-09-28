Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan aranan şahıs, 11 yıl 3 gün cezayla yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan aranan şahıs, 11 yıl 3 gün cezayla yakalandı

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Iğdır\'da nitelikli hırsızlıktan aranan şahıs, 11 yıl 3 gün cezayla yakalandı
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Iğdır'da nitelikli hırsızlık suçundan aranan şahıs, hakkındaki 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle JASAT ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'da “Nitelikli Hırsızlık” suçundan aranan M.D.'nin, hakkında toplam 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalanan M.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Hırsızlık3. SayfaGüncelJASATIğdırSon Dakika

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