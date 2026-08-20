Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Zam Beklentisi - Son Dakika
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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Zam Beklentisi

Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Zam Beklentisi
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Merkez Bankası, emekli ve memur maaşları için yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı.

Temmuz ayındaki enflasyon ve toplu sözleşme artışlarının ardından emekli ve memur maaşları için yeni zam hesapları yapılıyor. Merkez Bankası hem kendi beklentisini hem de piyasa katılımcılarının tahminlerini açıkladı. Emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş artışı alıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri son altı ayın enflasyonuna göre, memurlar ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkına göre zam alıyor.

Temmuzda SSK emeklilerinin artışı memurlara göre 6 puan fazla olmuştu. Önümüzdeki dönemde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memurlardan daha yüksek oranda zam alması bekleniyor; aradaki fark yaklaşık 2 puan olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e revize ederken, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon yüzde 29,43 tahmin edildi.

Bu tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 28 için 8,7, yüzde 29,43 için 9,91 hesaplanıyor. Yüzde 28'lik tahminle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 8,7, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6,67 zam alabileceği belirtiliyor. Yüzde 29,43'lük tahminde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,1, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 7,86 artış alacağı ifade ediliyor. Memurlar ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı alacak, ayrıca temmuzdaki yüzde 7 zammı geçen enflasyon farkı eklenecek.

En düşük memur maaşı temmuzda 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı; yüzde 7,86 zamla ocakta 75 bin 744 lira olacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 5 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık artışı gündeme gelirse ve yüzde 9,91 yansıtılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 886 liraya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası, Ekonomi, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika İşçi Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Zam Beklentisi - Son Dakika

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