İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısı 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 0,5'e çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısı 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 0,5'e çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşsizlik Sigortası Fonu\'na devlet katkısı 1 Mayıs\'tan itibaren yüzde 0,5\'e çekildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısı, bu yıl kanunda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi. 1999'da kurulan fonda ilk iki yıl yüzde 2 olan devlet katkısı, 2002'de yüzde 1'e düşürülmüştü.

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısı, bu yıl kanunda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi.

1999'da kurulan fonda ilk iki yıl işçi payı yüzde 2, işveren payı yüzde 3, devlet katkısı yüzde 2 olarak uygulandı. 2002'de işçi payı yüzde 1'e, işveren payı yüzde 2'ye, devlet katkısı yüzde 1'e düşürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
1 MayısEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
07:29
Katz’dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya’ya davet et
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
07:29
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
07:04
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Hasan Atilla Uğur gözaltında
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
06:49
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
06:30
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
06:18
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 07:56:29. #.0.2#
SON DAKİKA: İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısı 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 0,5'e çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement