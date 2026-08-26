Manisa'da Okul Temizlik ve Bahçe Görevlisi İhtiyacı

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında okulların temizlik ve bahçe görevlisi ihtiyacı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında karşılanacak. Bu kapsamda 531 bahçe görevlisi ve bin 63 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 1.594 kişi istihdam edilecek.

Program, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülecek. Bahçe görevlisi başvuruları 27-31 Ağustos 2026, temizlik görevlisi başvuruları ise 28 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet veya İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak.

Başvuru şartlarına göre adayların başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve işsiz olması gerekiyor. Hane halkı gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması ve aynı haneden yalnızca bir kişinin başvurması şartı bulunuyor. Ayrıca adayların son bir yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında, Okul-Aile Birlikleri dahil, çalışmamış olması ve daha önce herhangi bir TYP programından 9 ay veya daha fazla süreyle yararlanmamış olması gerekiyor. Üniversite öğrencisi olmama şartı da aranıyor.

Bahçe görevlisi pozisyonları için belirtilen şartlara ek olarak özel güvenlik sertifikası ve diğer ilgili şartlar aranacak. Değerlendirme sürecinin ardından hak kazanan adaylar belirlenecek ve 10 Eylül 2026 Perşembe günü okullarda görevlerine başlayacak.