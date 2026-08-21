Osmaniye'de TYP İçin 217 Kişi Alınacak
Osmaniye'deki okullarda 6 ay görev yapacak 217 kişilik TYP ilanı, 20-24 Ağustos'ta başvuruları alacak.
Osmaniye İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 217 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) ilanı yayımlandı. Program 6 ay sürecek, başvurular 20-24 Ağustos 2026 arasında alınacak.
İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda personel, okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim, yönlendirme ve düzen çalışmalarına destek verecek, öğretmenlerin bahçe nöbetlerine yardımcı olacak. Kontenjan dağılımı: Osmaniye Merkez 102, Kadirli 46, Düziçi 40, Bahçe 12, Toprakkale 11, Sumbas 4, Hasanbeyli 2.
Başvurular 24 Ağustos saat 23: 59'a kadar İŞKUR e-Şube ve ALO 170 üzerinden yapılabilecek. Seçilen kadın ve erkek katılımcılar 6 ay süreyle görev yapacak.
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