Sağlık Bakanlığı alım ilanı bekleyen yüz binler Eylül'ün sonunu bekliyor
Eylül ayının üçte biri geride kalırken Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binler personel alım ilanını bekliyor. Aylardır duyuru bekleyen adaylar her gün sözleşmeli personel ve işçi alımının ne zaman başlayacağını soruyor.
Eylül ayının 3'te 1'i geride kaldı. Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binlerin gündeminde personel alım ilanı var.
Aylardır duyuru bekleyen adaylar her gün 'Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman başlıyor' sorusuna cevap arıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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