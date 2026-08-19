Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Evrak teslimi süreci başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli personel için yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. 27 Temmuz ile 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların sonuçları adayların erişimine sunuldu. Adaylar sonuçlarını kariyerkapisi.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor; ayrıntılar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında yer alıyor.

Yerleşen adaylar için atama süreci evrak teslimiyle devam ediyor. Bakanlık yoğunluğu önlemek amacıyla teslim tarihlerini unvanlara göre belirledi. Mühendis kadrolarına yerleşenler (ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, harita) evraklarını 24-26 Ağustos'ta, veteriner hekimler 27-28 Ağustos'ta, diğer unvanlardaki adaylar 31 Ağustos-1 Eylül 2026'da teslim edecek. Geçerli mazereti olanlar için 2-4 Eylül tarihleri ayrıldı.

Belgelerin mesai saatleri içinde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 Çankaya/Ankara adresine elden verilmesi gerekiyor. Posta veya kargo ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecek. İstenen belgeler arasında beyan formu, sağlık durumu beyan dilekçesi, Ulusal Elektronik Tebligat Adresi, vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, barkodlu KPSS belgesi, yerleştirme sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, mal beyannamesi ve gerekirse çalışma belgesi ile adli sicil belgesi bulunuyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yerleşenlerden özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüz fotokopisi, şoför kadrosuna yerleşenlerden ise B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi isteniyor. Asıllar teslim edilmeyecek. Yerleştirme, atama için tek başına yeterli değil; aranan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunduğu belirlenen adayların ataması yapılmayacak ya da iptal edilebilecek. Ayrıca son bir yıl içinde aynı unvanda 4/B kapsamında çalışan veya sözleşmesi sona eren adaylarla ilgili kısıtlamalar bulunuyor. Adayların kendi unvanları için belirlenen teslim tarihini ve duyurudaki belge örneklerini dikkate alması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sözleşmeli Personel, Son Dakika

Son Dakika İşçi Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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