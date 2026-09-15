Temmuzda ara zam çıkmadı, milyonlarca çalışanın gözü ocak ayına çevrildi
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemine asgari ücret giriyor. Temmuzdaki ara zam beklentisi gerçekleşmedi; gözler ocak ayına çevrildi.
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemine asgari ücret yavaş yavaş giriyor.
Temmuzda ara zam beklentisi iyice artmıştı; ancak beklenen olmadı.
Gözler ocak ayına çevrilirken 'Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?' ve 'Yeni asgari ücret ne kadar olur?' soruları hızlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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