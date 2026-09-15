Temmuzda ara zam çıkmadı, milyonlarca çalışanın gözü ocak ayına çevrildi

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemine asgari ücret yavaş yavaş giriyor.

Temmuzda ara zam beklentisi iyice artmıştı; ancak beklenen olmadı.

Gözler ocak ayına çevrilirken 'Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?' ve 'Yeni asgari ücret ne kadar olur?' soruları hızlanıyor.