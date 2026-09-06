TÜBİTAK iki ilanla 660 personel alacak, başvurular başladı - Son Dakika
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TÜBİTAK iki ilanla 660 personel alacak, başvurular başladı

TÜBİTAK iki ilanla 660 personel alacak, başvurular başladı
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TÜBİTAK, araştırmacı, uzman, avukat, memur ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için iki ayrı ilanla toplam 660 personel alımı yapacak. İlk ilana başvurular 22 Eylül'e kadar kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden, 13 kişilik ikinci ilana başvurular ise 7 Eylül'e kadar İŞKUR internet sitesinden yapılabilecek.

TÜBİTAK, iki ayrı ilanla toplam 660 yeni personel istihdam edecek. İlk ilan, araştırmacı, uzman, uzman yardımcısı, avukat, teknik personel ve teknisyen unvanlarında 647 personel alımını kapsıyor. Bu alım için başvurular 1 Eylül'de başladı, 22 Eylül saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını kariyer.tubitak.gov.tr adresindeki TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapabilecek. Kadroların büyük bölümü Ankara ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki birimlere yönelik; Bursa'da da istihdam imkanı bulunuyor.

İkinci ilanla 3 memur ve 10 silahlı özel güvenlik görevlisi olmak üzere 13 personel alınacak. Bu başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak; son başvuru tarihi 7 Eylül saat 17.00 olarak açıklandı. Memur kadroları Ankara ve Kocaeli'deki Bilim ve Toplum Başkanlıkları ile Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nda, güvenlik görevlisi kadroları ise Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde istihdam edilmek üzere ilan edildi.

TÜBİTAK ilanlarında başvuru şartları kadroya göre değişiyor. 647 kişilik alımda bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği, kimya, fizik, matematik, hukuk, işletme ve iktisat gibi lisans programları ile bazı ön lisans programlarından mezun olanlara kontenjan ayrıldı. Kimi pozisyonlarda yabancı dil, yaş ve mesleki deneyim şartı aranırken, kimilerinde bu şartlar bulunmuyor. Adayların başvuracakları pozisyonun referans koduna göre belirlenen özel şartları incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tübitak, Eylül, Memur, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika İşçi TÜBİTAK iki ilanla 660 personel alacak, başvurular başladı - Son Dakika

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