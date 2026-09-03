TÜİK'in Temmuz işgücü verilerine göre işsizlik oranı 8,1'e çıktı - Son Dakika
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TÜİK'in Temmuz işgücü verilerine göre işsizlik oranı 8,1'e çıktı

TÜİK\'in Temmuz işgücü verilerine göre işsizlik oranı 8,1\'e çıktı
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TÜİK, 2026 Temmuz dönemi işgücü verilerini açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e, atıl işgücü oranı ise 1,8 puan artışla yüzde 30,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı 150 bin kişilik artışla 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine gerilerken istihdam oranı 0,6 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu.

İşgücü piyasasının geniş bir fotoğrafını sunan atıl işgücü oranı temmuzda 1,8 puan artarak yüzde 30,6'ya çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan bu gösterge, işgücü piyasasında yeterince değerlendirilemeyen bir potansiyelin varlığına işaret ediyor. Toplam işgücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine inerken işgücüne katılma oranı 0,4 puan düşüşle yüzde 52,5 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,5 puan artarak yüzde 14,5'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,3, genç kadınlarda yüzde 20,3 oldu. Genel işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,6 olarak kaydedildi. Kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 35,2, istihdam oranı yüzde 31,4 olurken erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 70,3 seviyesinde gerçekleşti.

Eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, yüzde 8,1'lik işsizlik oranının tek başına yeterli olmadığını belirtti. Eğilmez, 'Yüzde 8,1'lik işsizlik oranı ile yüzde 30,6'lık atıl işgücü oranı birbirine alternatif iki sayı değil. İki gösterge farklı şeyleri ölçüyor' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin işgücü piyasasının gerçek fotoğrafını görmek için işsizlik, atıl işgücü, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi TÜİK'in Temmuz işgücü verilerine göre işsizlik oranı 8,1'e çıktı - Son Dakika

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