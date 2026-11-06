Afşin'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Afşin'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı

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Afşin\'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı
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Afşin ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi, durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

<a class='keyword-sd' href='/afsin-4797/' title='Afşin'>Afşin</a>'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı

Olay, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan 8 kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kişiler, Afşin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Devlet HastanesiSağlıkGüncelAfşinSon Dakika

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