Afşin\'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı

Afşin'de iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afşin ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi, durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan 8 kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kişiler, Afşin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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