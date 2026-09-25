Elbistan'da virajlı yolda yan yatan araçta 66 yaşındaki yolcu öldü - Son Dakika
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Elbistan'da virajlı yolda yan yatan araçta 66 yaşındaki yolcu öldü

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Elbistan\'da virajlı yolda yan yatan araçta 66 yaşındaki yolcu öldü
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Elbistan Karahüyük Mahallesi'nde virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı; araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki kadın yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

<a class='keyword-sd' href='/elbistan/' title='Elbistan'>Elbistan</a>'da virajlı yolda yan yatan araçta 66 yaşındaki yolcu öldü

Kaza, 25 Eylül 2026 günü saat 18.00 sıralarında Karahüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Demir yönetimindeki 46 K 3220 plakalı Transit, mahalle içerisindeki virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına yan yattı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Neşegül Demir (66) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Elbistan'da virajlı yolda yan yatan araçta 66 yaşındaki yolcu öldü - Son Dakika
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