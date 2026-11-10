Kahramanmaraş Havalimanı\'nda ocak-ekim döneminde 289 bin 27 yolcu taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2026 yılı Ekim ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Ekim ayında havalimanında 29 bin 207 iç hat, 184 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 29 bin 391 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde iç hatlarda 325, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 326 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Havalimanında taşınan yük miktarı ise kargo, posta ve bagaj dahil 233 ton olarak kaydedildi.

10 Ayda 289 Bin Yolcu

2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 289 bin 27 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 996’ya ulaşırken, toplam yük trafiği 2 bin 374 ton olarak gerçekleşti.

Haber: Muhammet Özer