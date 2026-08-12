Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
Son Dakika › Kahramanmaraş › Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?