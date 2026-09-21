Kahramanmaraş\'ta otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'ndeki Stadyum Caddesi'nde otomobile arkadan çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 1 kişinin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.H. idaresindeki otomobile, Arsan Kavşağı istikametine seyir halindeyken arkadan gelen E.K. yönetimindeki 16 ARM 785 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile yolcu A.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 18 yaşındaki E.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. A.T.’nin ise ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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