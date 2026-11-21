Kaza, Başdervişli Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin D. (38) yönetimindeki 46 ANJ 496 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirtilmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer