Son Dakika Kasko Haberleri

13:23 Kasko ile ilgili en çok sorulan 5 soru! Kasko ile ilgili sıkça sorulan soruların hangileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte kasko sigortası hakkında merak edilenler ve yanıtları…

15:38 Dr. Aytekin Çelik: "Sigorta sözleşmeleri sınırsız bir teminat sağlamaz" Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sigorta sözleşmelerinin sınırsız bir teminat sağlamadığını söyledi.

17:17 Fiat liderliğini yine korudu Fiat, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

15:56 Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yakılmış halde bulundu Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yakılmış halde bulundu Küçükçekmece'de bir kadına ait olan otomobil çalınarak Sultangazi'de yakılmış halde bulundu.

12:20 Burkina Faso'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında ölen 28 sivilin cesedine ulaşıldı Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki Kasko eyaletinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 28 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

14:34 TSB Başkanı Benli: "Kaskoda zam söylemi kamuoyunu yanıltmaktır" Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, araç kasko bedellerindeki artışa ilişkin, sigorta şirketlerinin zam yapmadığını, yükselen araç bedellerinin, ikame araç ve çekici maliyetlerinin primlere yansıdığını bildirdi.

00:58 MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak, "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak" dedi.

13:49 "MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak" "MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak" Galerici Ahmet Yurtlu: "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar" Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak olan yüzde 50 indirimle...

08:08 Bakan Karaismailoğlu'ndan"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımız uygun görürse ücreti düşürebilir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında yöneltilen "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna, "Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunlar bir hesap işi sonuçta. Cumhurbaşkanımız uygun görürse onu da düşürebilir." yanıtını verdi. Bakan Karaismailoğlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

12:16 Elazığlı Taksici: "Bizi Aşan Bir Düzenin İçerisine Girdik,Günden Güne Varımızı Yiyerek Eriyoruz" Elazığ’da 25 yıldır taksi işletmeciliği yapan Ayhan Özcan, hem ticari esnafın hem de vatandaşın sürekli yapılan zamlardan mağdur olduğunu dile getirdi. Taksici esnafının en büyük sıkıntılarının akaryakıt, sigorta ve kasko giderleri olduğunu belirten Özcan, "Bizi aşan bir düzenin içerisine girdik. Yani vatandaş da haklı olarak 'ücretlerimiz neden arttı' diyor. İnanın bizim de esnaf olarak bu zam curcunasının içinden çıkabilecek durumumuz kalmadı. Günden güne varımızı yiyerek eriyoruz" dedi.

11:51 AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, selden etkilenen Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hasar tespit çalışmaları ile destek ödemelerinin devam ettiğini bildirdi.

18:55 Samsun'da taksi ücretleri yüzde 20 zamlandı Samsun'da taksi ücretleri yüzde 20 zamlandıSAMSUN Samsun'da ticari taksi fiyat tarifesi güncellendi.

15:41 Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Toprağın değerini bilen nesillerin yetişmesi için çalışmalar başlatmalıyız. Çocuklarımıza toprağın değerini anlatabilirsek toprak da gelecek nesillere bakacak.

22:23 İnternetten araç kiralamak isteyen kişi dolandırıldı Ordu'da yaşayan öğretim üyesi, internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırılınca polise başvurdu.

20:21 Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç Ordu'da internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırılınca polise başvuran Halis Özdemir, şahısların IBAN adresine parasını gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ve dolandırıcıların kendisine, "Evet kardeşim, sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç, hayatına devam et. Yapacak bir şey yok" dediklerini ifade etti.

11:14 Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı Ordu'da, araç kiralamak isteyen Halis Gözpınar adlı şahıs, kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiralayıp hesaba para gönderdi. Buluşma noktasında uzun bir süre araç gelmeyince dolandırıldığını anlayan Gözpınar, alınan paranın geri ödenmesini isteyince, "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı.

00:59 Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor.

17:16 Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de! Alman otomobil üreticisi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, 909 bin 900 TL’cden başlayan fiyat etiketiyle Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıktı.

09:50 Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir - Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir Uzmanı kiralık araçlara karşı uyardı, "Kiralanan araçta ilk 1 saat çok önemli" Araç kiralamadan önce hayat kurtaran öneriler Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor.

13:51 Cumhurbaşkanlığı'nın "Gizli" Düzenlemesi: Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı İhale ve Satın Alma Yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı İhale ve Satın Alma Yönetmeliği’nin, Resmi Gazete’de Yayınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’un “Milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz” düzenlemesi uyarınca Resmi Gazete’de yayınlanmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası ihalelerinin, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre değil, söz konusu gizli yönetmelik uyarınca yapıldığı öğrenildi.

10:29 KIŞ LASTİĞİNDE, 'ŞEHİR DEĞİŞTİRENLER CEZAYLA KARŞILAŞABİLİR' UYARISI İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu hale gelen kış lastiği konusunda vatandaşları uyardı.

10:09 Araç sahiplerine kış öncesi uyarılar Araç sahiplerine kış öncesi uyarılarİSTANBUL Kasko ücretlerine gelen zamlar sonucu kasko yaptıran sürücü sayısı azaldı.

13:12 Uzmanından artan kasko maliyetlerine karşı öneriler Pandemi ve ardından global çapta yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar, yedek parça ve işçilik maliyetlerini artırdı.

19:22 TBMM - Cevdet Yılmaz: "Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesini yapmaktan büyük bir onur duydum" 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

13:29 Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde 21 şahsa yönelik eş zamanlı...

12:22 Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

23:51 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

21:17 Bendevi Palandöken: "İndirim Beklerken Yüzde 123 Zam Yapılması Kabul Edilemez" Yeni yılda araç muayene ücretlerine Yeniden Değerlendirme Oranında (YDO) yapılması planlanan yüzde 123 zammın çok yüksek olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 122 rakamı hakikaten söylenilen enflasyonun üzerinde bir rakam. Şoför esnafı da bu konuda mağdur duruma düşüyor. Muayene istasyonlarındaki ücretle ilgili zaten yapılan işlem çok seri yapılan bir iş. Fiyatının da bu kadar yüksek olması hakikaten insanların olmazsa olmazı olan muayenelerin zamanında yapılmasına da etken oluyor. Yaptıramıyorlar. Dolayısıyla burada cezaya maruz kalıyorlar” dedi.

17:43 Gamze Akkuş İlgezdi'den Bakan Koca'ya: "İktidarınız Sınıfta Kaldı Ama Siz Hala Kopya Çekerek Geçmenin Peşindesiniz" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Bir ülke düşünün ki yapılan ameliyat sayısı son 20 yılda yüzde 133 artsın. Bir ülke düşünün ki özel hastanede gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 1, 5, 10 değil, tam yüzde 539 artsın. Böyle bir ülkede sağlıklı bir yaşamdan bahsedilebilir mi Sayın Bakan’ım? ‘Ne kadar hasta, o kadar para’ diyerek özel sektörce işletilen şehir hastaneleri, şifa kaynağı değil, dert yumağı oldular. İktidarınız sınıfta kaldı ama siz hâlâ kopya çekerek geçmenin peşindesiniz, bizim gördüğümüz” dedi.

10:46 Fiat Egea'ya bir kez daha zam geldi! İşte son durum Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline zam geldi. İşte Fiat Egea 2022 fiyat listesi...

16:46 25 milyon insanı etkileyen karar! Trafik sigortası sistemi değişiyor Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Trafik sigortası sistemi değişiyor.

08:46 Araç sahiplerine kötü haber! Kasko fiyatlarına rekor zam Bir yıllık süreçte yüzde 230 oranında zamlanan kasko fiyatları sürücülerin tercihlerinin büyük ölçüde değişmesine neden oldu.

20:07 İkinci El Otomobilde Yedek Anahtara Dikkat! Otomobiller, pek çok kişinin günlük olarak kullandığı ulaşım araçlarıdır. Otomobillerin güvenliğini sunan oto rapor ve oto ekspertizin yanı sıra en önemli parça anahtardır. Anahtar aracılığıyla otomobilleri kilitlemek, açmak ve çalıştırmak gibi işlemler gerçekleştirilir. Otomobillerin normal anahtarının dışında bir de yedek anahtarı mevcuttur. Fakat 2.el olarak alınan otomobillerin pek çoğunun yedek anahtarı bulunmaz veya otomobillerin anahtarı arıza yaptığı için kullanımda olan anahtardır.

20:02 İkinci El Otomobilde Yedek Anahtara Dikkat! Otomobiller, pek çok kişinin günlük olarak kullandığı ulaşım araçlarıdır. Otomobillerin güvenliğini sunan oto rapor ve oto ekspertizin yanı sıra en önemli parça anahtardır. Anahtar aracılığıyla otomobilleri kilitlemek, açmak ve çalıştırmak gibi işlemler gerçekleştirilir. Otomobillerin normal anahtarının dışında bir de yedek anahtarı mevcuttur. Fakat 2.el olarak alınan otomobillerin pek çoğunun yedek anahtarı bulunmaz veya otomobillerin anahtarı arıza yaptığı için kullanımda olan anahtardır.

14:14 ANTALYA SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KAZADA AVUKAT KONUŞTU ANTALYA'da skuter ile yaya geçidinden geçerken iki gencin ölümüne neden olan kazadaki aracın bir taşıt kiralama şirketine ait olduğu ve zorunlu trafik sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

11:42 SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZADA AVUKATTAN 'HIZ EN AZ 140 KİLOMETRE' AÇIKLAMASI ANTALYA'da skuter ile yaya geçidinden geçerken iki gencin ölümüne neden olan kazadaki aracın bir taşıt kiralama şirketine ait olduğu ve zorunlu trafik sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

09:37 Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu Kasko şirketinden mağdur ettiği müşterisine büyük jest Bursa'da kaza yaptığı kaskolu 2020 model aracını tüm evrakları tam olmasına rağmen 88 günde yaptıramayan vatandaşa sigorta şirketi tarafından sıfır otomobil verildi.

11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Akşener konuşmasının devamında yerden yere vurdu Yerli otomobil hamlesinin Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği konuşmanın devamında Togg'un banttan indiği törene atıfta bulunarak peş peşe eleştirilerini sıraladı.

09:52 Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor İkinci el araç piyasasının hareketlenmesi için kredi faiz oranlarının düşmesi ve vadenin uzatılması isteniyor Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay: "Banka kredilerinin yüksek olması ikinci el...

13:51 2. Finansın Geleceği Zirvesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Borsa İstanbul'da işlem gören payların piyasa değeri 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1,9 trilyon TL'ye ulaştı.

14:53 Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok Kayseri haberleri... Allianz Türkiye, Kayseri'de trafiğe kayıtlı 415 bini aşkın aracın yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası olmadığına dikkati çekerek, farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik dört ayrı kasko paketi sunduklarını duyurdu.

15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti Artan sıfır araç fiyatlarıyla birlikte ikinci el el piyasası da el yakmayı sürdürüyor. Araç almak isteyen vatandaş ise ÖTV'ye gelecek indirimi bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da araç piyasasındaki sıkıntılara dikkat çekerek ÖTV indirimi istedi.

14:00 Özkan Yalım: "Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Hayat pahalılığı had safhaya ulaştığından zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220’leri geçmiş durumda” dedi.

14:23 ARAÇ KİRALAMA SİTELERİNİ KOPYALAYIP, 1 MİLYON TL DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

12:20 Kastamonu gündem haberi... Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar Kastamonu bölgesinden gelen habere göre KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

09:13 "Oltalama" yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar Araç kiralama şirketlerinin web sitelerini taklit eden dijital dolandırıcılık çetesi, 208 kişiyi 1 milyon 850 bin lira dolandırdı. Emniyet güçlerinin Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği operasyon ile 19 çete üyesi yakalandı. Çetenin kullandığı dolandırıcılık yöntemi "oltalama" olarak biliniyor.

11:08 'YÜKSEK TEMİNATLI ULUSLARARASI GEÇİŞ BELGESİ UYGULAMASI, ARAÇ SAHİPLERİNİ SIKINTIYA SOKUYOR' VAN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Uluslararası Geçiş Belgesi (Triptik) ile daha önce sınır kapılarında 1 yıllık teminat bedeli olarak 100-200 dolar ile Türkiye'den İran'a geçiş yapan araç sahipleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun fiyat artışına gitmesi ile...

11:16 Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek Akaryakıt ve araç fiyatlarına gelen zamların ardından ehliyet ücretlerinde de artış yaşanacak. 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara yükseleceği konuşulurken, sektör temsilcileri vatandaşlara "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu.

12:57 Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği Yetkili sigorta aracısı Koalay ve dijital hediye çeki sağlayıcısı Sodexo ortak bir projeye imza atarak trafik sigortasında 300 TL'ye, kaskoda 600 TL'ye varan hediye çeki kazanma şansı sunan bir kampanya duyurdu.