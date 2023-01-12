Son Dakika Kasko Haberleri

- Dün Dün 13:23 Kasko ile ilgili en çok sorulan 5 soru!
Kasko ile ilgili sıkça sorulan soruların hangileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte kasko sigortası hakkında merak edilenler ve yanıtları…
- 12.01.2023 12 Oca 15:38 Dr. Aytekin Çelik: "Sigorta sözleşmeleri sınırsız bir teminat sağlamaz"
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sigorta sözleşmelerinin sınırsız bir teminat sağlamadığını söyledi.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 Fiat liderliğini yine korudu
Fiat, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.
- 03.01.2023 03 Oca 15:56 Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yakılmış halde bulundu
Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yakılmış halde bulundu Küçükçekmece'de bir kadına ait olan otomobil çalınarak Sultangazi'de yakılmış halde bulundu.
- 03.01.2023 03 Oca 12:20 Burkina Faso'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında ölen 28 sivilin cesedine ulaşıldı
Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki Kasko eyaletinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 28 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.
- 28.12.2022 28 Ara 14:34 TSB Başkanı Benli: "Kaskoda zam söylemi kamuoyunu yanıltmaktır"
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, araç kasko bedellerindeki artışa ilişkin, sigorta şirketlerinin zam yapmadığını, yükselen araç bedellerinin, ikame araç ve çekici maliyetlerinin primlere yansıdığını bildirdi.
- 26.12.2022 26 Ara 00:58 MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak
Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak, "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak" dedi.
- 25.12.2022 25 Ara 13:49 "MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak"
"MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak" Galerici Ahmet Yurtlu: "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar" Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak olan yüzde 50 indirimle...
- 23.12.2022 23 Ara 08:08 Bakan Karaismailoğlu'ndan"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımız uygun görürse ücreti düşürebilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında yöneltilen "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna, "Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunlar bir hesap işi sonuçta. Cumhurbaşkanımız uygun görürse onu da düşürebilir." yanıtını verdi. Bakan Karaismailoğlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.
- 19.12.2022 19 Ara 12:16 Elazığlı Taksici: "Bizi Aşan Bir Düzenin İçerisine Girdik,Günden Güne Varımızı Yiyerek Eriyoruz"
Elazığ’da 25 yıldır taksi işletmeciliği yapan Ayhan Özcan, hem ticari esnafın hem de vatandaşın sürekli yapılan zamlardan mağdur olduğunu dile getirdi. Taksici esnafının en büyük sıkıntılarının akaryakıt, sigorta ve kasko giderleri olduğunu belirten Özcan, "Bizi aşan bir düzenin içerisine girdik. Yani vatandaş da haklı olarak 'ücretlerimiz neden arttı' diyor. İnanın bizim de esnaf olarak bu zam curcunasının içinden çıkabilecek durumumuz kalmadı. Günden güne varımızı yiyerek eriyoruz" dedi.
- 19.12.2022 19 Ara 11:51 AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, selden etkilenen Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hasar tespit çalışmaları ile destek ödemelerinin devam ettiğini bildirdi.
- 14.12.2022 14 Ara 18:55 Samsun'da taksi ücretleri yüzde 20 zamlandı
Samsun'da taksi ücretleri yüzde 20 zamlandıSAMSUN Samsun'da ticari taksi fiyat tarifesi güncellendi.
- 09.12.2022 09 Ara 15:41 Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Toprağın değerini bilen nesillerin yetişmesi için çalışmalar başlatmalıyız. Çocuklarımıza toprağın değerini anlatabilirsek toprak da gelecek nesillere bakacak.
- 08.12.2022 08 Ara 22:23 İnternetten araç kiralamak isteyen kişi dolandırıldı
Ordu'da yaşayan öğretim üyesi, internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırılınca polise başvurdu.
- 08.12.2022 08 Ara 20:21 Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç
Ordu'da internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırılınca polise başvuran Halis Özdemir, şahısların IBAN adresine parasını gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ve dolandırıcıların kendisine, "Evet kardeşim, sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç, hayatına devam et. Yapacak bir şey yok" dediklerini ifade etti.
- 08.12.2022 08 Ara 11:14 Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı
Ordu'da, araç kiralamak isteyen Halis Gözpınar adlı şahıs, kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiralayıp hesaba para gönderdi. Buluşma noktasında uzun bir süre araç gelmeyince dolandırıldığını anlayan Gözpınar, alınan paranın geri ödenmesini isteyince, "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı.
- 08.12.2022 08 Ara 00:59 Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir
Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor.
- 07.12.2022 07 Ara 17:16 Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de!
Alman otomobil üreticisi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, 909 bin 900 TL’cden başlayan fiyat etiketiyle Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıktı.
- 07.12.2022 07 Ara 09:50 Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir
- Araç kiralarken okunmayan sözleşme baş ağrıtabilir Uzmanı kiralık araçlara karşı uyardı, "Kiralanan araçta ilk 1 saat çok önemli" Araç kiralamadan önce hayat kurtaran öneriler Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor.
- 06.12.2022 06 Ara 13:51 Cumhurbaşkanlığı'nın "Gizli" Düzenlemesi: Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı İhale ve Satın Alma Yönetmeliği
Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı İhale ve Satın Alma Yönetmeliği’nin, Resmi Gazete’de Yayınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’un “Milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz” düzenlemesi uyarınca Resmi Gazete’de yayınlanmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası ihalelerinin, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre değil, söz konusu gizli yönetmelik uyarınca yapıldığı öğrenildi.
- 03.12.2022 03 Ara 10:29 KIŞ LASTİĞİNDE, 'ŞEHİR DEĞİŞTİRENLER CEZAYLA KARŞILAŞABİLİR' UYARISI
İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu hale gelen kış lastiği konusunda vatandaşları uyardı.
- 02.12.2022 02 Ara 10:09 Araç sahiplerine kış öncesi uyarılar
Araç sahiplerine kış öncesi uyarılarİSTANBUL Kasko ücretlerine gelen zamlar sonucu kasko yaptıran sürücü sayısı azaldı.
- 01.12.2022 01 Ara 13:12 Uzmanından artan kasko maliyetlerine karşı öneriler
Pandemi ve ardından global çapta yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar, yedek parça ve işçilik maliyetlerini artırdı.
- 26.11.2022 26 Kas 19:22 TBMM - Cevdet Yılmaz: "Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesini yapmaktan büyük bir onur duydum"
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
- 26.11.2022 26 Kas 13:29 Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde 21 şahsa yönelik eş zamanlı...
- 26.11.2022 26 Kas 12:22 Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı
Araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
- 25.11.2022 25 Kas 23:51 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
- 24.11.2022 24 Kas 21:17 Bendevi Palandöken: "İndirim Beklerken Yüzde 123 Zam Yapılması Kabul Edilemez"
Yeni yılda araç muayene ücretlerine Yeniden Değerlendirme Oranında (YDO) yapılması planlanan yüzde 123 zammın çok yüksek olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 122 rakamı hakikaten söylenilen enflasyonun üzerinde bir rakam. Şoför esnafı da bu konuda mağdur duruma düşüyor. Muayene istasyonlarındaki ücretle ilgili zaten yapılan işlem çok seri yapılan bir iş. Fiyatının da bu kadar yüksek olması hakikaten insanların olmazsa olmazı olan muayenelerin zamanında yapılmasına da etken oluyor. Yaptıramıyorlar. Dolayısıyla burada cezaya maruz kalıyorlar” dedi.
- 24.11.2022 24 Kas 17:43 Gamze Akkuş İlgezdi'den Bakan Koca'ya: "İktidarınız Sınıfta Kaldı Ama Siz Hala Kopya Çekerek Geçmenin Peşindesiniz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Bir ülke düşünün ki yapılan ameliyat sayısı son 20 yılda yüzde 133 artsın. Bir ülke düşünün ki özel hastanede gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 1, 5, 10 değil, tam yüzde 539 artsın. Böyle bir ülkede sağlıklı bir yaşamdan bahsedilebilir mi Sayın Bakan’ım? ‘Ne kadar hasta, o kadar para’ diyerek özel sektörce işletilen şehir hastaneleri, şifa kaynağı değil, dert yumağı oldular. İktidarınız sınıfta kaldı ama siz hâlâ kopya çekerek geçmenin peşindesiniz, bizim gördüğümüz” dedi.
- 17.11.2022 17 Kas 10:46 Fiat Egea'ya bir kez daha zam geldi! İşte son durum
Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline zam geldi. İşte Fiat Egea 2022 fiyat listesi...
- 16.11.2022 16 Kas 16:46 25 milyon insanı etkileyen karar! Trafik sigortası sistemi değişiyor
Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Trafik sigortası sistemi değişiyor.
- 16.11.2022 16 Kas 08:46 Araç sahiplerine kötü haber! Kasko fiyatlarına rekor zam
Bir yıllık süreçte yüzde 230 oranında zamlanan kasko fiyatları sürücülerin tercihlerinin büyük ölçüde değişmesine neden oldu.
- 03.11.2022 03 Kas 20:07 İkinci El Otomobilde Yedek Anahtara Dikkat!
Otomobiller, pek çok kişinin günlük olarak kullandığı ulaşım araçlarıdır. Otomobillerin güvenliğini sunan oto rapor ve oto ekspertizin yanı sıra en önemli parça anahtardır. Anahtar aracılığıyla otomobilleri kilitlemek, açmak ve çalıştırmak gibi işlemler gerçekleştirilir. Otomobillerin normal anahtarının dışında bir de yedek anahtarı mevcuttur. Fakat 2.el olarak alınan otomobillerin pek çoğunun yedek anahtarı bulunmaz veya otomobillerin anahtarı arıza yaptığı için kullanımda olan anahtardır.
- 03.11.2022 03 Kas 20:02 İkinci El Otomobilde Yedek Anahtara Dikkat!
Otomobiller, pek çok kişinin günlük olarak kullandığı ulaşım araçlarıdır. Otomobillerin güvenliğini sunan oto rapor ve oto ekspertizin yanı sıra en önemli parça anahtardır. Anahtar aracılığıyla otomobilleri kilitlemek, açmak ve çalıştırmak gibi işlemler gerçekleştirilir. Otomobillerin normal anahtarının dışında bir de yedek anahtarı mevcuttur. Fakat 2.el olarak alınan otomobillerin pek çoğunun yedek anahtarı bulunmaz veya otomobillerin anahtarı arıza yaptığı için kullanımda olan anahtardır.
- 03.11.2022 03 Kas 14:14 ANTALYA SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KAZADA AVUKAT KONUŞTU
ANTALYA'da skuter ile yaya geçidinden geçerken iki gencin ölümüne neden olan kazadaki aracın bir taşıt kiralama şirketine ait olduğu ve zorunlu trafik sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
- 03.11.2022 03 Kas 11:42 SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZADA AVUKATTAN 'HIZ EN AZ 140 KİLOMETRE' AÇIKLAMASI
ANTALYA'da skuter ile yaya geçidinden geçerken iki gencin ölümüne neden olan kazadaki aracın bir taşıt kiralama şirketine ait olduğu ve zorunlu trafik sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
- 03.11.2022 03 Kas 09:37 Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu Kasko şirketinden mağdur ettiği müşterisine büyük jest Bursa'da kaza yaptığı kaskolu 2020 model aracını tüm evrakları tam olmasına rağmen 88 günde yaptıramayan vatandaşa sigorta şirketi tarafından sıfır otomobil verildi.
- 02.11.2022 02 Kas 11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Akşener konuşmasının devamında yerden yere vurdu
Yerli otomobil hamlesinin Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği konuşmanın devamında Togg'un banttan indiği törene atıfta bulunarak peş peşe eleştirilerini sıraladı.
- 01.11.2022 01 Kas 09:52 Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor
Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor İkinci el araç piyasasının hareketlenmesi için kredi faiz oranlarının düşmesi ve vadenin uzatılması isteniyor Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay: "Banka kredilerinin yüksek olması ikinci el...
- 31.10.2022 31 Eki 13:51 2. Finansın Geleceği Zirvesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Borsa İstanbul'da işlem gören payların piyasa değeri 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1,9 trilyon TL'ye ulaştı.
- 19.10.2022 19 Eki 14:53 Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok
Kayseri haberleri... Allianz Türkiye, Kayseri'de trafiğe kayıtlı 415 bini aşkın aracın yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası olmadığına dikkati çekerek, farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik dört ayrı kasko paketi sunduklarını duyurdu.
- 10.10.2022 10 Eki 15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti
Artan sıfır araç fiyatlarıyla birlikte ikinci el el piyasası da el yakmayı sürdürüyor. Araç almak isteyen vatandaş ise ÖTV'ye gelecek indirimi bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da araç piyasasındaki sıkıntılara dikkat çekerek ÖTV indirimi istedi.
- 10.10.2022 10 Eki 14:00 Özkan Yalım: "Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Hayat pahalılığı had safhaya ulaştığından zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220’leri geçmiş durumda” dedi.
- 08.10.2022 08 Eki 14:23 ARAÇ KİRALAMA SİTELERİNİ KOPYALAYIP, 1 MİLYON TL DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR
KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- 08.10.2022 08 Eki 12:20 Kastamonu gündem haberi... Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar
Kastamonu bölgesinden gelen habere göre KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- 08.10.2022 08 Eki 09:13 "Oltalama" yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar
Araç kiralama şirketlerinin web sitelerini taklit eden dijital dolandırıcılık çetesi, 208 kişiyi 1 milyon 850 bin lira dolandırdı. Emniyet güçlerinin Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği operasyon ile 19 çete üyesi yakalandı. Çetenin kullandığı dolandırıcılık yöntemi "oltalama" olarak biliniyor.
- 27.09.2022 27 Eyl 11:08 'YÜKSEK TEMİNATLI ULUSLARARASI GEÇİŞ BELGESİ UYGULAMASI, ARAÇ SAHİPLERİNİ SIKINTIYA SOKUYOR'
VAN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Uluslararası Geçiş Belgesi (Triptik) ile daha önce sınır kapılarında 1 yıllık teminat bedeli olarak 100-200 dolar ile Türkiye'den İran'a geçiş yapan araç sahipleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun fiyat artışına gitmesi ile...
- 15.09.2022 15 Eyl 11:16 Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek
Akaryakıt ve araç fiyatlarına gelen zamların ardından ehliyet ücretlerinde de artış yaşanacak. 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara yükseleceği konuşulurken, sektör temsilcileri vatandaşlara "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu.
- 09.09.2022 09 Eyl 12:57 Koalay ve Sodexo'dan trafik sigortası ve kaskoya yönelik iş birliği
Yetkili sigorta aracısı Koalay ve dijital hediye çeki sağlayıcısı Sodexo ortak bir projeye imza atarak trafik sigortasında 300 TL'ye, kaskoda 600 TL'ye varan hediye çeki kazanma şansı sunan bir kampanya duyurdu.
- 03.09.2022 03 Eyl 11:20 RS Servis'ten araç sahiplerine "mini onarım" hatırlatması
RS Servis Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Çalışkan, "Parça değişimi gerektirmeyen ve belirli ölçü limitleri içinde olan iç döşeme ve ön cam tamiri, lokal göçükler, tampon çizikleri gibi hasarları kasko poliçenizde mini onarım teminatı olduğu takdirde ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz.