Araç kiralama ihalesi 10 Ağustos’a ertelendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek olan araç kiralama hizmet alım işine ilişkin ihalenin 10 Ağustos tarihine ertelendiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "3 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi yapılması planlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Araç Kiralama Hizmet Alım İşine ilişkin ilan metni ekinde yer alan araç kasko değer listesinin sütunlarında, mükerrer yazımdan kaynaklanan ifadeler tespit edilmiştir. Bu nedenle idaremizce zeyilname düzenlenmiş olup ihale tarihi 10 Ağustos 2026 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından 3 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi yapılması planlanan Araç Kiralama Hizmet Alım İşi'ne ait idari şartnameye ilişkin yapılan zeyilname metninde yer alan iş deneyim belgesi ile ihaleye ait ilan metninde yer alan iş deneyim belgesi oranı arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Oluşan bu durumun düzeltilmesi için yeniden ihaleye çıkılmış ve 28 Ağustos 2026 yeni ihale tarihi olarak belirlenmiştir. Mevcut ihale 4734 sayılı Kamu ve İhale mevzuatı hükümleri doğrultusunda ilerlemektedir" denildi.