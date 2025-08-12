Quick Finansall Toplantısı Erzurum'da - Son Dakika
Quick Finansall Toplantısı Erzurum'da

12.08.2025 14:28
Maher Holding, Erzurum'da sigorta acenteleri ve iş insanları ile buluşarak yeni ürünleri tanıttı.

Maher Holding Sigorta Grubu, Erzurum'da gerçekleştirilen Quick Finansall toplantısında bölge acenteleri, otomotiv ve inşaat sektöründen iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gazeteci ve sunucu Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Quick Sigorta ve Maher Holding'in yöneticileri katıldı. Toplantıda Erzurum Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Serkan Daş da hazır bulundu.

Soru-cevap şeklinde interaktif olarak gerçekleşen toplantıda ilk olarak bina tamamlama sigortaları ele alındı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda sigorta, finans ve QCAR Mobilite'nin hizmetleri anlatılırken, kefalet sigortaları, bina tamamlama sigortası, sigorta bağlantılı kredi ürünleri, hayat sigortaları ve Quick Sigorta'nın yeni kasko ürünleri hakkında bilgi verilerek acenteler ile görüş alış verişi yapıldı.

"Sigorta sistemi yalnızca mal sahibini değil, müteahhidi de koruyor"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın kuruluşundan bu yana Erzurum ve bölge acenteleriyle kurulan güçlü bağa vurgu yaptı.

Yaşar, "Sekiz yıl önce başladığımız yolculukta bugün artık Türkiye'nin her köşesine uzanan bir yapı kurduk. Bu yaygın ağın gücünü QuickFinansall ile daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. QCAR, Quick Finans, QPAY, MHR GYO, QC İnşaat gibi iştiraklerle sadece sektöre değil, geleceğe de yön veriyoruz. Hayal ettiğimiz her şeyi acente ve diğer paydaşlarımızla bütünleşik bir şekilde yaparak gerçeğe dönüştürüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bina tamamlama sigortasına değinen Yaşar, Quick Sigorta'nın kentsel dönüşüm ağırlıklı projelerin 2018'de yaygınlaşmaya başladığı dönemde bu alanda ilk adımı attığını kaydetti.

Yaşar, bugün gelinen noktada, ürünün, güvenli evlere ulaşmadaki öneminin ön plana çıktığını aktaran Yaşar, "Bu sigorta sisteminin yalnızca mal sahibini değil, müteahhidi de koruyor. Sigorta şirketi, hem projeyi baştan sona takip ediyor hem de inşaat sürecinin tüm aşamalarını denetliyor. Müteahhidin seçimi, finansal yeterliliği, projenin teknik mali ve hukuki altyapısı ile inşaat sürecinin baştan sona kontrolü gibi tüm adımları biz sigorta şirketleri üstleniyoruz. Çünkü projenin tamamlanmasına odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

