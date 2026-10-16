Sel hasarında kasko devreye giriyor, trafik sigortası ve DASK kapsamıyor

Sigortacı Yakup Göktaş, selden kaynaklı oluşan araç hasarlarında trafik sigortasının ve konutlardaki hasarlarda DASK poliçesinin hasarı karşılamadığını söyleyerek, "Sel hasarlarında araçlardaki hasarı kasko, konut ve iş yerlerindeki hasarı da konut ve iş yeri sigortası karşılar" dedi.

Trafik sigortasının araçlardaki sel hasarını karşılamadığını söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, "Trafik sigortası sel hasarını karşılamaz. Trafik sigortası, kara yolunda aracınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan bir poliçedir. Bu sigortanın içine de herhangi bir madde ekleyemeyiz. Araçlarımızda kasko sigortası varsa ve poliçenin içerisinde sel sularına karşı teminat almış isek ki genel itibariyle vardır. Bunun içerisinde muafiyet de yoksa kaskomuz bu sel hasarını karşılar. 10 yaşın üzerindeki araçlarda genel itibari ile belli başlı sigorta şirketleri kasko yapıyorlar. Burada gerek muafiyetli oluyor, gerekse de muafiyetsiz poliçe yapılabiliyor. Tabi primleri biraz yüksek olabiliyor ama yapılabiliyor" dedi.

Göktaş, konutlarda ise DASK poliçesinin sel-su hasarlarını karşılamadığını; konut veya iş yeri poliçesinin yaptırılması gerektiğini söyleyerek, "DASK, zorunlu deprem sigortası doğal afet dediğimiz bir olay. Deprem sonucu oluşan risklerde DASK poliçesi devreye girer ama sel hasarı bu DASK poliçesinin içerisinde yer almaz. Bu nedenden dolayı da gerek iş yerlerinde gerekse de konutlarımızda konut sigortası, iş yeri paket sigortası gibi poliçeleri eğer yapabilirsek bunların içerisinde yangın, yıldırım, infilak, grev, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sel-su hasarı gibi teminatları içerir. Böylelikle o poliçeler de oluşan sel hasarını karşılar. Sel-su hasarlarında gerekli şekilde bir muafiyet vardır genel şartlar çerçevesinde. O muafiyet düşüldükten sonra geri kalan tüm tazminatı karşılar" ifadelerini kullandı.