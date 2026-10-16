Sel hasarında kasko devreye giriyor, trafik sigortası ve DASK kapsamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sel hasarında kasko devreye giriyor, trafik sigortası ve DASK kapsamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sel hasarında kasko devreye giriyor, trafik sigortası ve DASK kapsamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigortacı Yakup Göktaş, sel hasarında trafik sigortasının araçları, DASK'ın ise konutları kapsamadığını belirtti. Göktaş'a göre araçtaki hasarı kasko, konut ve iş yerindeki hasarı da konut ve iş yeri sigortası karşılıyor; kaskoda sel teminatı varsa ve muafiyet yoksa ödeme yapılıyor.

Sigortacı Yakup Göktaş, selden kaynaklı oluşan araç hasarlarında trafik sigortasının ve konutlardaki hasarlarda DASK poliçesinin hasarı karşılamadığını söyleyerek, "Sel hasarlarında araçlardaki hasarı kasko, konut ve iş yerlerindeki hasarı da konut ve iş yeri sigortası karşılar" dedi.

Trafik sigortasının araçlardaki sel hasarını karşılamadığını söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, "Trafik sigortası sel hasarını karşılamaz. Trafik sigortası, kara yolunda aracınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan bir poliçedir. Bu sigortanın içine de herhangi bir madde ekleyemeyiz. Araçlarımızda kasko sigortası varsa ve poliçenin içerisinde sel sularına karşı teminat almış isek ki genel itibariyle vardır. Bunun içerisinde muafiyet de yoksa kaskomuz bu sel hasarını karşılar. 10 yaşın üzerindeki araçlarda genel itibari ile belli başlı sigorta şirketleri kasko yapıyorlar. Burada gerek muafiyetli oluyor, gerekse de muafiyetsiz poliçe yapılabiliyor. Tabi primleri biraz yüksek olabiliyor ama yapılabiliyor" dedi.

Göktaş, konutlarda ise DASK poliçesinin sel-su hasarlarını karşılamadığını; konut veya iş yeri poliçesinin yaptırılması gerektiğini söyleyerek, "DASK, zorunlu deprem sigortası doğal afet dediğimiz bir olay. Deprem sonucu oluşan risklerde DASK poliçesi devreye girer ama sel hasarı bu DASK poliçesinin içerisinde yer almaz. Bu nedenden dolayı da gerek iş yerlerinde gerekse de konutlarımızda konut sigortası, iş yeri paket sigortası gibi poliçeleri eğer yapabilirsek bunların içerisinde yangın, yıldırım, infilak, grev, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sel-su hasarı gibi teminatları içerir. Böylelikle o poliçeler de oluşan sel hasarını karşılar. Sel-su hasarlarında gerekli şekilde bir muafiyet vardır genel şartlar çerçevesinde. O muafiyet düşüldükten sonra geri kalan tüm tazminatı karşılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Doğal Afet Sigortaları KurumuDoğal AfetOtomobilEkonomiTrafikFinansYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:29:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Sel hasarında kasko devreye giriyor, trafik sigortası ve DASK kapsamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei