Garanti BBVA\'dan Dijital Kasko Hizmeti

GARANTİ BBVA, tüzel nitelikli KOBİ ve Ticari müşterileri için kasko sürecini uçtan uca dijitalleştirdiğini duyurdu. Tüzel müşteriler, artık şubeye gitmeden, dakikalar içinde dijital kanallardan oluşturacakları kasko poliçesi ile araçlarını güvence altına alabilecek.

Garanti BBVA, ticari bankacılıkta dijitalleşme adımlarına ve uçtan uca dijital çözümlerine bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Tüzel nitelikli KOBİ ve Ticari müşteriler, artık kasko poliçesi oluşturma işlemini baştan sona dijital kanallardan gerçekleştirebiliyor.

Tüzel müşterilerin kullanımına sunulan uçtan uca dijital kasko işleminin, zamandan ve operasyonel maliyetlerden tasarruf sağladığı aktarıldı. Tüzel müşteriler, Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden yalnızca birkaç adımda kasko sigortası işlemlerini tamamlayabiliyor.

Sigorta işlemleri, Garanti BBVA'nın yetkili acenteliğini yürüttüğü sigorta şirketi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İşlem sırasında müşterilere sigorta kapsamı, teminatlar, muafiyetler ve istisnalar hakkında gerekli bilgilendirme yapılıyor ve poliçeler müşteri talebi doğrultusunda düzenleniyor.

'GÖRÜNMEZ OLACAK KADAR AKICI, HATIRLANACAK KADAR POZİTİF BİR DENEYİM'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Garanti BBVA olarak dijitalleşmeyi sadece bireysel değil, tüzel bankacılıkta da çok ileri bir noktaya taşıdık. Bu sayede; hız, kolaylık, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik gibi çok yönlü kazanımlar sunabiliyoruz. Esnaf, KOBİ ve Ticari müşterilerimize yönelik olarak kredi kullanımından elektronik teminat mektubuna kadar pek çok çözümü uçtan uca dijitalleştirdik. Attığımız dijitalleşme adımları, 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımımıza hizmet ediyor. Tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarlıyor, sunduğumuz her hizmette empati temelli bir anlayışı benimsiyoruz. Bu anlayışla, tüzel müşterilerimize kasko poliçesi işlemlerini şubeye gitmeden, dakikalar içerisinde dijital olarak tamamlayabilecekleri bir altyapı hazırladık. Hedefimiz, tüzel müşterilerimizle kurduğumuz her teması 'görünmez' olacak kadar akıcı, ama 'hatırlanacak' kadar pozitif bir deneyime dönüştürmek."