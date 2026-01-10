BİK ve Türkiye Sigorta'dan Basın Çalışanlarına İndirim - Son Dakika
BİK ve Türkiye Sigorta'dan Basın Çalışanlarına İndirim

BİK ve Türkiye Sigorta\'dan Basın Çalışanlarına İndirim
10.01.2026 14:22
BİK, basın çalışanlarına sigorta indirimleri sunmak üzere Türkiye Sigorta ile işbirliği yaptı.

Basın İlan Kurumu (BİK), Türkiye Sigorta AŞ ile basın çalışanlarına çok sayıda sigorta ürününde yüksek oranlı indirim uygulanmasına yönelik işbirliği yaptı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, basın sektörü adına kalıcı ve sahada karşılığı olan kazanımlar üretmeyi hedefleyen kurum, bu doğrultuda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Sigorta AŞ ile işbirliğine gitti. Genel Müdür Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak'ın görüşmeleri neticesinde hayata geçirilen çalışma, basın çalışanlarının sigorta alanındaki desteklerden avantajlı şekilde faydalanmasını amaçlıyor. İşbirliği kapsamında BİK'e akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenler ve birinci derece yakınları, Türkiye Sigorta AŞ tarafından sunulan sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

YÜZDE 60'TAN BAŞLAYAN İNDİRİM VAR

Basına yönelik destekler, kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu.

12 TEKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI DA VAR

Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için kasko, ferdi kaza ve konut poliçeleri için "[email protected]", sağlık sigortaları için de "[email protected]" mail adresleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

"DESTEKLERİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın çalışanlarının yalnızca mesleki şartlarının değil, yaşamlarını doğrudan etkileyen alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hayata geçirilen işbirliğinin basın adına somut ve anlamlı bir kazanım olduğunu kaydetti.

Çay, basın mesleğinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmayan bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret ederek, "Bu gerçeklik, gece gündüz demeden, zorlu koşullarda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını da doğrudan etkilemektedir. Kurum olarak basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Kaza, Son Dakika

