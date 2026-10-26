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11 milyon Bitcoin'in sahibi belirlenemiyor

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11 milyon Bitcoin\'in sahibi belirlenemiyor
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Bitcoin'de kurumsal yatırımlar büyüse de dolaşımdaki arzın yarısından fazlası bilinen kişi veya kuruluşlarla eşleştirilemiyor. Galaxy Research verileri, yaklaşık 11,1 milyon Bitcoin'in bu grupta bulunduğunu gösteriyor. Bu miktar, kayıp Bitcoin toplamı anlamına gelmiyor.

Galaxy Research tarafından hazırlanan 14 Ekim tarihli sahiplik dağılımında, arzın yaklaşık yüzde 55'i kimliği belirlenemeyen adreslerde yer alıyor. Geri kalan bölüm ise borsalar, fonlar, saklama kuruluşları, şirketler, devletler ve madenciler gibi gruplarla ilişkilendiriliyor.

KURUMSAL ALIMLARA RAĞMEN KİŞİSEL CÜZDANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, verileri değerlendirirken yıllar içindeki kurumsallaşmaya rağmen çok sayıda Bitcoin'in kişilerin kendi kontrolündeki cüzdanlarda tutulmaya devam ettiğini belirtti. Thorn, bu miktarın toplam arzın çoğunluğunu bile oluşturabileceği görüşünü paylaştı.

Kişisel saklama, yatırımcının Bitcoin'e erişmesini sağlayan özel anahtarları kendisinin yönetmesi anlamına geliyor. Borsa veya başka bir saklama kuruluşuna bırakılmayan bu varlıkların hareketleri zincir üzerinde görülebiliyor. Adresin arkasındaki kişinin kimliği ise işlemlerden otomatik olarak anlaşılamıyor.

Thorn'un yorumu, kimliği belirlenemeyen bütün cüzdanların bireysel yatırımcılara ait olduğunu kanıtlamıyor. Kamuya açıklanmamış kurumsal adresler ve kime ait olduğu tespit edilemeyen eski cüzdanlar da aynı grupta bulunabilir.

KİMLİĞİ BİLİNMEYEN ADRES KAYIP BİTCOİN DEMEK DEĞİL

Bir Bitcoin adresinin sahibiyle eşleştirilememesi, içindeki varlıklara erişilemediğini göstermiyor. Sahibi kimliğini açıklamadan cüzdanını kullanabilir. Buna karşılık özel anahtarların kaybedildiği ve artık hareket ettirilemeyen Bitcoinler de bu toplamın bir bölümünü oluşturabilir.

Araştırmadaki 11,1 milyon Bitcoin için kayıp varlıklar, bireysel yatırımcılar ve henüz tanımlanmamış kuruluşlar arasında kesin bir dağılım verilmiyor. Bu nedenle söz konusu miktarın tamamını dolaşımdan çıkmış ya da satışa kapalı kabul etmek mümkün değil.

Adres sayısı da doğrudan yatırımcı sayısını vermiyor. Tek kişi birden fazla cüzdan kullanabilirken bir borsa adresi çok sayıda müşterinin varlığını birlikte tutabiliyor. Galaxy'nin dağılımı, kaç kişinin Bitcoin sahibi olduğunu değil, arzın ne kadarının bilinen sahiplerle ilişkilendirilebildiğini ortaya koyuyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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