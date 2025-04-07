ABD Bitcoin yaratıcısının kimliğini gizliyor mu?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde "MetaLawMan" olarak bilinen James Murphy, Karolina Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) karşı dava açtı. Murphy, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki taleplerinin yanıtsız kaldığını belirterek, 2019 yılında DHS yetkilisi Rana Saoud'un Satoshi Nakamoto'nun kimliğini bildiğini söylediği röportajla ilgili belgelere ulaşmak istiyor.

ABD Hükümeti Bitcoin Rezervi Kurarken Satoshi Davası Açıldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla yasal işleme alındı.

Karolina Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, kripto hukukçusu James A. Murphy, Nakamoto'nun kimliğine ilişkin belgeleri talep etti.

Murphy'nin iddiasına göre DHS yetkilisi Rana Saoud 2019 yılında yaptığı bir röportajda Nakamoto'nun gerçek ismini ve kimliğini bildiğini söyledi.

Saoud'un ifadesine göre DHS yetkilileri California'ya vardıklarında, Bitcoin'i oluşturmakla ilgili toplam dört kişi ile görüşme yapmış. Bu kişiler Bitcoin'in nasıl çalıştığını ve neden yarattıklarını izah etmiş.

Murphy, geçtiğimiz yıl spot Bitcoin ETF'lerine milyarlarca dolar transfer edilmesi ve ABD'nin Bitcoin rezervleri oluşturma planları nedeniyle bu bilgilerin önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay, ABD hükümetine ait ve el konulmuş Bitcoin'lerden oluşacak stratejik bir Bitcoin rezervi kurulması için bir kararname imzaladı.

Murphy, DHS Bakanı Kristi Noem'i bu bilgileri gönüllü olarak açıklamaya çağırdı. "DHS yetkilisinin yanılmış olması tamamen ihtimal dahilindedir. Bu gizemi çözmek için davayı sonuna kadar takip edeceğim." dedi.