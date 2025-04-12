ABD kripto para düzenlemelerinde köklü değişim - Son Dakika
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ABD kripto para düzenlemelerinde köklü değişim

ABD kripto para düzenlemelerinde köklü değişim

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıkların düzenlenmesinde radikal bir değişikliğine gidiyor. Geçici Başkan Mark Uyeda'nın önerdiği geçici muafiyet çerçevesi, Blockchain inovasyonuna alan açmayı amaçlıyor. Bu hamle, Gary Gensler dönemindeki katı düzenleyici tutumdan belirgin bir kopuşu temsil ediyor.

12.04.2025 13:12
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ABD'de Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte SEC'in kripto para sektörüne yaklaşımında önemli değişiklikler yaşanıyor. Cumhuriyetçi Komisyon üyesi Hester Peirce liderliğindeki kripto görev gücü, sektör temsilcileriyle bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenleyerek diyalog kanallarını açtı. Bu toplantılar, Gensler dönemindeki çoğu kripto parayı menkul kıymet olarak değerlendiren ve sektöre karşı mesafeli duruştan önemli bir farklılaşmayı gösteriyor.

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SEC'in düzenlediği ikinci yuvarlak masa toplantısında, kripto para sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Uniswap Labs, FalconX, Coinbase ve yatırımcı odaklı grupların yanı sıra New York Borsası yöneticileri katıldı.

Geçici SEC Başkanı Mark Uyeda, uzun vadeli bir çözüm geliştirme sürecinde sektörü rahatlatacak geçici bir muafiyet çerçevesi önerdi. Uyeda, "Bu çerçeve, Amerika Birleşik Devletleri içinde Blockchain teknolojisiyle daha fazla inovasyona izin verebilir." görüşünü paylaştı.

Senatoda bu hafta onaylanan yeni SEC Başkanı Paul Atkins'in kripto endüstrisine daha dostane yaklaşması bekleniyor. Atkins, dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı "en öncelikli konu" yapacağını belirtti.

Komisyondaki tek Demokrat üye Caroline Crenshaw ise kripto borsa platformlarının geleneksel finansta ayrı tutulan çoklu işlevleri yerine getirmesinin yarattığı riskler konusunda uyarıda bulundu. Crenshaw, "Bu risklerin piyasa aksamasına ve yatırımcılara zarar verecek şekilde gerçekleştiğini gördük." dedi.

Uniswap Labs Baş Hukuk Sorumlusu Katherine Minarik, eşler arası işlemlerin SEC yetkisi dışında kalması gerektiğini savundu. Minarik, kullanıcıların kendi varlıklarının kontrolünü elinde tuttuğu sistemlerde risklerin önemli ölçüde azaldığını vurguladı.

Urvin Finance ve We the Investors'ın kurucu ortağı Dave Lauer ise SEC ve CFTC arasındaki yetki savaşının doğrudan yatırımcılara zarar verdiğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD kripto para düzenlemelerinde köklü değişim - Son Dakika

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