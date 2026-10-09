ABD'den 1 milyar dolarlık yeni Bitcoin transferi - Son Dakika
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ABD'den 1 milyar dolarlık yeni Bitcoin transferi

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ABD\'den 1 milyar dolarlık yeni Bitcoin transferi
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ABD hükümetiyle ilişkilendirilen bir cüzdandan yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin taşındı. Bitfinex saldırısından geri alınan varlıkların hareketi satış tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Transferler, Bitcoinlerin satıldığını tek başına göstermiyor.

Zincir üstü analiz platformu Arkham'ın verilerini aktaran haberlere göre, Bitfinex saldırısıyla bağlantılı el konulan varlıkları tutan adresten yaklaşık 12 bin 267 BTC çıkarıldı. 8 Ekim'de bildirilen işlemin değeri yaklaşık 1,01 milyar dolar olarak hesaplandı. Bitcoinler ilk aşamada sahibi tanımlanmamış bir adrese gönderildi.

Hareket, önceki iki günde Coinbase Prime'a yapılan yaklaşık 770 milyon dolarlık Bitcoin transferlerini izledi. Galaxy Research, 6 ve 7 Ekim'deki bu işlemlerde yaklaşık 9 bin 261 BTC'nin taşındığını belirledi. Yeni aktarım, önceki işlemlere eklenen ayrı bir hareket olarak kayda geçti.

Önceki işlemleri inceleyen Galaxy Research, yalnızca daha önce hükümetle ilişkilendirilmiş adresleri takip etmedi. Araştırmacılar, aynı aktarım yöntemini kullanan ve bilinen federal Coinbase Prime adresine ulaşan cüzdanlardan hareketle, daha önce bu grupta sınıflandırılmamış yaklaşık 2 bin 456 BTC de tespit etti. Bu bulgu, kamuya açık cüzdan etiketlerinin hükümetle bağlantılı bütün varlıkları kapsamayabileceğine işaret ediyor.

COINBASE PRIME'A UZANAN TRANSFERLER İZLENİYOR

Zincir üstü işlemleri izleyen EmberCN, daha sonraki hareketlerde 9 bin BTC'nin Coinbase Prime'a ulaştığını bildirdi. Bu tutarın değeri yaklaşık 739 milyon dolar olarak verildi.

Coinbase Prime, kurumsal müşterilere hem işlem hem de saklama hizmeti sunuyor. Bu nedenle platforma para yatırılması, varlıkların hemen piyasada satıldığını kanıtlamıyor. Cüzdan hareketleri paranın izlediği yolu gösterirken, aktarımın amacı için ayrıca doğrulama gerekiyor.

BİTCOİNLER BİTFİNEX SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Son transferin kaynağı, 2016'da Bitfinex borsasından çalınan Bitcoinlere uzanıyor. Saldırıda yaklaşık 120 bin BTC kaybedilmişti. ABD makamları, 2022'de yürütülen soruşturma kapsamında bu varlıkların yaklaşık 94 bin BTC'lik bölümünü ele geçirmişti.

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SON DAKİKA: ABD'den 1 milyar dolarlık yeni Bitcoin transferi - Son Dakika
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