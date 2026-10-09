Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü - Son Dakika
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Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

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Meksika'da düzenlenen bir profesyonel güreş müsabakası faciayla sonuçlandı. El Hijo de Fishman adlı güreşçinin tehlikeli bir hareketle yere çarptığı 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda korkunç bir olay yaşandı.

El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, müsabaka sırasında 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı. Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından Pineda hareketsiz kaldı.

75 YAŞINDAKİ HAKEM HAYATINI KAYBETTİ

Güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan deneyimli hakeme müdahale edildi. Ancak sağlık ekipleri, Pineda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı anlar müsabakayı izleyenlerin kameralarına yansırken hakemin ölümü güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.

GÜREŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından El Hijo de Fishman gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülürken tehlikeli hareketin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve organizasyondaki güvenlik önlemleri de incelemeye alındı.

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
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    Yorumlar (2)

  • Furkan Şengil Furkan Şengil:
    güreşçi akp liymiş 2 5 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ölen hakem 75 yaşında!!!... 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü - Son Dakika
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