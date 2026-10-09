TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok üzerinden canlı yayın açan ve "Ayşe" adıyla tanıtılan bir kişinin, küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Yayından alınan görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar, çocukları hedef alan sözlere tepki gösterdi.

HERKES EMNİYETİ ETİKETLİYOR

Görüntülere tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Tepki gösteren kullanıcılardan biri, "Bu kişi hakkında işlem yapacak mısınız?" diye sorarken bir başka kullanıcı ise "Çocuklar, bebekler üzerinden nasıl böyle bir konuşma ve beddua edebilir? Bu hadsize dur diyecek misiniz?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

GÖZLER YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Çocuklara yönelik ifadelerin ardından söz konusu kişi hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.