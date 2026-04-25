ABD'den 344 milyon dolarlık kripto para cüzdanlarına yaptırım

25.04.2026 10:03
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'la bağlantılı iki kripto para cüzdanını yaptırım listesine alarak bu adreslerdeki toplam 344 milyon dolarlık varlığı dondurdu.

Bu adım, stablecoin ihraççısı Tether'ın cuma günü 344 milyon dolarlık USDT'yi OFAC ve ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde dondurduğunu açıkladığı günün hemen ardından geldi. Tether, işlemi "yasa dışı faaliyetle bağlantılı" olarak nitelendirmiş, ancak o sırada İran'a doğrudan atıfta bulunmamıştı.

Yaptırım kapsamındaki iki Tron ağı adresi birbirinden farklı miktarlarda USDT barındırıyordu. Birinci adres yaklaşık 213 milyon dolar, ikincisi 131 milyon dolar değerinde USDT tutuyordu. ABD yetkilileri bu cüzdanları İran Devrim Muhafızları (IRGC) ile İslamcı hareket Hizbullah'a bağladı. Akıllı sözleşme düzeyinde kara listeye alınan bu adresler yıllar önce düzenli kullanılıyordu.

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada yaptırımları OFAC'ın Tahran'ın fonları üretme, transfer etme ve yurt dışına çıkarma kapasitesini sistematik biçimde zayıflatma politikasının parçası olarak sundu. Bessent, "Tahran'ın ülke dışına çıkarmaya çalıştığı parayı takip edeceğiz ve rejimle bağlantılı tüm finansal yaşam damarlarını hedef alacağız." dedi.

İRAN'IN KRİPTO VARLIĞI 7,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yaptırım kararı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden Bitcoin (BTC) cinsinden geçiş ücreti tahsil ettiğine dair haberlerle aynı döneme denk geldi. İran'ın bu ücretlerden kripto para geliri elde ettiği de bildirildi. Yıllardır ABD ile müttefiklerinin uyguladığı ekonomik yaptırımları aşmak için kripto paralara başvuran İran, aynı zamanda Bitcoin madenciliğinin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Chainalysis'in verilerine göre İran'daki kripto para varlıkları 2025'te 7,8 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın yaklaşık yarısını IRGC'nin elinde tuttuğu tahmin ediliyor. Analistler, IRGC'nin özel cüzdanlar arasında birkaç milyon doları aşan büyük transferler gerçekleştirmeye alışkın olduğuna dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta İran ile ateşkes anlaşması yapıldığını açıkladı. Bölgedeki gerilim dinmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç gemiyi saldırıya uğrattığı bildirilirken ABD deniz kuvvetleri de bölgede abluka kurdu.

