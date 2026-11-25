ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Piyasa Gözetimi ile Takas ve Risk birimleri pazartesi bir rehber yayımladı. Rehbere göre türev işlem platformları, vadeli işlem borsaları ve takas kuruluşları Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve ödeme stablecoinlerini en az 12 aylık gideri karşılaması gereken kaynaklarına sayabilecek.

Kripto varlıklar bu hesaba iskontolu değerleriyle girecek ve nakit şartında sayılmayacak. Bitcoin ve Ethereum'a en az yüzde 20, ödeme stablecoinlerine yüzde 2 iskonto uygulanacak. Böylece 10 milyon dolarlık bir Bitcoin pozisyonu rezervde 8 milyon dolar olarak sayılacak.

NAKİT ŞARTINDA KRİPTO SAYILMAYACAK

Rehber, kripto paralara ayrı tutulan likidite şartında yer vermedi. Vadeli işlem borsaları ve takas kuruluşları en az altı aylık giderlerini nakit ya da yüksek likiditeli menkul kıymetlerle karşılamak zorunda. Türev işlem platformlarında bu şart üç aylık giderle başlıyor.

CFTC birimlerine göre kripto paralar ABD muhasebe ilkelerinde nakit sayılmıyor ve menkul kıymet olmadıkları için bu kapsama girmiyor. Ödeme stablecoinleri de nakit kabul edilmiyor. Böylece kripto, vadeli işlem borsaları ve takas kuruluşlarında bir yıllık rezervin en fazla yarısını oluşturabilecek.

Öte yandan kolayca satılamayan ve stablecoin olmayan tokenlar genellikle yüzde 100 iskontoyla hesaba hiç girmeyecek. Başka tokenları kullanmak isteyen kuruluşların önce ilgili birimle görüşmesi gerekiyor. Birimler, kuruluşların işlerinin kötüleştiği dönemde token fiyatlarının da düşebileceği riskini tartması gerektiğini belirtti.

CFTC REHBERİ BAĞLAYICI DEĞİL

CFTC Başkanı Michael Selig, X hesabından yaptığı paylaşımda personelin ABD türev piyasalarındaki kripto varlıklar konusunda "önemli bir netlik" sağlamaya devam etmesinden memnun olduğunu söyledi. Rehber ise yeni bir kural ya da yaptırım muafiyeti getirmiyor.

Chainlink Labs'in hukuk başkanı Katherine Kirkpatrick Bos, rehberi önemli bulduğunu belirtti. Bos, "İnsanlar bu lisansların önündeki engellerden birinin çok miktarda dolar tutmanın maliyeti olduğunu fark etmiyor. Bu adım işe yarayacak." dedi.

CFTC daha önce tek tek hisselere dayalı sürekli vadeli işlemlere izin vermişti. Kurum Aralık 2025'te de Bitcoin, Ethereum ve USDC'nin müşteri teminatı olarak kullanılabileceği bir pilot program duyurmuştu.

Rehber yalnız personel görüşü olduğu için kurumun yapısı değiştikçe değişebilir. ABD Başkanı Donald Trump, CFTC ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) boş koltuklar için iki partili bir aday listesi gönderdi.