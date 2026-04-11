Analistler Bitcoin\'in makro baskısının sürdüğünü vurguluyor

Ethereum (ETH) aynı dönemde yüzde 7,8 değer kazandı. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları 9 Nisan'da 358 milyon dolar net giriş kaydederken Ethereum ETF'leri yaklaşık 85 milyon dolar çekti. Chicago Mercantile Exchange (CME) bünyesindeki Bitcoin vadeli işlem hacmi ise 14 aylık en düşük seviyeye geriledi. Analistler bunu kurumsal işlem talebinin zayıflamasıyla ilişkilendiriyor.

KURUMSAL TALEPTEKİ ZAYIFLIK BASKIYI SÜRDÜREBİLİR

QCP Capital, haftanın temel çıkarımını netleştirdi. Ateşkes, risk iştahının tam anlamıyla yeniden açılması anlamına gelmiyor. Firmanın analistleri, ham petrol fiyatlarının savaş priminin bir bölümünü erittiğini belirtti. Ancak bu düşüşün enflasyon baskısını ortadan kaldırmaya ya da piyasalara sorunsuz bir normalleşme fiyatlamaya yetmediğini de vurguladılar.

XS.com'dan kıdemli piyasa analisti Simon Massabni, "Bitcoin, Hürmüz Boğazı ile Wall Street arasındaki bir kavşakta duruyor." dedi. Massabni'ye göre 70.500 dolarlık destek bölgesi artık yalnızca bir grafik seviyesi değil. ABD-İran gerilimi çözümsüz kalırken yatırımcıların riske girmeye hazır olup olmadığının göstergesi haline geldi.

ENFLASYONDAKİ SICAKLIK FED'İ TEST EDİYOR

Mart ayı ABD tüketici fiyat endeksi (CPI), yıllık bazda yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Şubat'taki yüzde 2,4 seviyesinden belirgin şekilde yükselen veri, yüzde 3,4 olan beklentilerin hafif altında kaldı. Çekirdek CPI ise yüzde 2,7'lik tahminin altında yüzde 2,6 oldu. Sygnum Bank Yatırım Direktörü Fabian Dori, enerji maliyetlerinin fiyatlara yansımasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli duruşunu sınayabileceğini öngörmüştü.

Capital.com'dan kıdemli analist Kyle Rodda, CPI verisinin enerji şokunun ABD ekonomisine yansımasına ilişkin ilk somut okumayı sunduğunu belirtti. STS Digital CEO'su Maxime Seiler ise opsiyonlar piyasasının son gerçekleşen oynaklığın ima ettiğinden daha sakin bir yaz fiyatladığını aktardı. Seiler'e göre düşüşe karşı koruma maliyeti yüksek seyrederken kurumsal yatırımcıların alım opsiyonu satma stratejileri yukarı yönlü iştahı sınırlamayı sürdürüyor.

CPI'ın soğuması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle Bitcoin'in ETF talebi desteğiyle kademeli yükseliş sürecine girebileceğini öngören analistler, enflasyonun sıcak seyretmesi ve enerji risklerinin tırmanması halinde kripto varlıkların makro gelişmelere karşı hassas ve dalgalı bir işlem aracı olarak yeniden ön plana çıkacağı konusunda uyarıyor.