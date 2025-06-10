Apple'ın başarısız stratejisine Bitcoin çözümü - Son Dakika
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Apple'ın başarısız stratejisine Bitcoin çözümü

Apple\'ın başarısız stratejisine Bitcoin çözümü
10.06.2025 18:07
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Strategy CEO'su Michael Saylor, Apple'ın başarısız hisse geri alım programı yerine Bitcoin satın almasını önerdi. Apple hisseleri bu yıl yüzde 17 düşerken Bitcoin aynı oranda yükseldi. Saylor'a göre Bitcoin maruziyeti Apple'ın 110 milyar dolarlık geri alım stratejisi için kazançlı finansal fırsat sunabilir. Öneri Jim Cramer'ın eleştirisi sonrasında dikkat çekti.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük dördüncü şirketi olan Apple, finansal stratejisinde önemli bir değişiklik yaşayabilir. Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın önerisi, teknoloji devinin geleneksel hisse geri alım yaklaşımına alternatif sunuyor.

Michael Saylor Apple'dan Bitcoin Hamlesi Bekliyor

Saylor'ın yorumu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Jim Cramer'ın Apple geri alım programını eleştirmesine yanıt olarak geldi. Ünlü TV yıldızı Cramer, "Apple geri alım programı şu anda işe yaramıyor " ifadesini kullandı.

Apple'ın geri alım stratejisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Mayıs 2024'te yapılan başvuruda açıklanan 110 milyar dolarlık büyüklükte planlanmıştı. Program, tedavüldeki hisse sayısını azaltmayı ve yatırımcılara değer iade etmeyi amaçlıyor.

Performans karşılaştırması Apple aleyhine sonuçlar ortaya koyuyor. Şirketin hisse senedi yılın başından bu yana yüzde 17'den fazla düştü. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 17'den fazla kazandı.

Daha geniş perspektiften bakıldığında, Bitcoin son beş yılda yüzde 1.000'den fazla yükselirken, Apple hisselerindeki artış yüzde 137 düzeyinde kaldı.

Kurumsal Bitcoin benimsenme dünya çapında hızla büyüyor. GameStop, 28 Mayıs'ta ilk Bitcoin yatırımını duyurarak yaklaşık 513 milyon dolara 4.710 BTC satın aldı. Japon yatırım şirketi Metaplanet, daha fazla Bitcoin satın almak için 5,4 milyar dolar değerinde sermaye artırımı planlarını açıkladı.

Spot Bitcoin ETF'leri iki günlük satıştan toparlanarak 9 Haziran'da 386 milyon doların üzerinde net pozitif giriş kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Apple, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Apple'ın başarısız stratejisine Bitcoin çözümü - Son Dakika

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