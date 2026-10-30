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Binance saldırı sonrası planını açıkladı

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Binance saldırı sonrası planını açıkladı
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Binance, saldırıda oluşan kayıpları karşılamak için şirket kaynaklarından 6,34 milyar doların üzerinde tutar ayırdığını açıkladı. Borsa, çalınan tokenların yerine konulması için alımlarını sürdürüyor. Dondurulan yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık ise bu hesaba dahil değil.

Şirketin açıklamasına göre ayrılan kaynağın yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümü, saldırıdan etkilenen varlıklarla aynı tokenlarda tutuluyor. Kalan bölümün de ilgili tokenlara dönüştürülmesi için hem piyasadan hem de tezgâh üstü işlemlerle alım yapılıyor. Böylece borsa, yalnız dolar karşılığını ayırmakla kalmayıp eksilen kripto varlıkları da tamamlamayı hedefliyor.

BINANCE EKSİK TOKENLARI SATIN ALIYOR

Borsanın açıkladığı rakamlar, yaklaşık 1,34 milyar dolarlık bölüm için token alımlarının tamamlanması gerektiğine işaret ediyor. Binance, bu işlemlerin ne zaman biteceğine ilişkin kesin bir tarih vermedi. Alınacak tokenların ayrıntılı dağılımını da paylaşmadı.

Şirket, bazı tokenlarda işlem yapılabilecek miktarın sınırlı olmasının süreci uzatabileceğini belirtti. Tezgâh üstü işlemlerde varlıkların karşı tarafa aktarılması ve işlemin tamamlanması da zaman alabiliyor. Bu nedenle kaynağın ayrılması, bütün tokenların yerine konulmasının aynı anda tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Binance, doğrulanan varlık açıklarını kapatmak için şirket kaynaklarını kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Daha önce verilen kayıpları karşılama taahhüdü, son açıklamayla birlikte ayrılan tutar ve elde tutulan tokenlar bakımından somutlaştırıldı.

DONDURULAN 3 MİLYAR DOLAR AYRI TUTULUYOR

Borsa, sektör ortaklarının yardımıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Ancak bu varlıkların geri alınması ve doğrulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Dondurma işlemi, fonların Binance'e iade edildiği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle dondurulan veya korumaya alınan varlıklar, şirketin kayıpları karşılamak için ayırdığı 6,34 milyar doların üzerindeki kaynağa eklenmedi. Açıklanan iki tutar farklı süreçleri gösteriyor. Biri şirketin karşılama kaynağını, diğeri saldırı sonrasında hareketi engellenen varlıkları ifade ediyor.

Binance, fonların izlenmesi, dondurulması ve geri alınması için kolluk kuvvetleri, token ihraççıları, blok zinciri analiz şirketleri ve diğer sektör ortaklarıyla çalıştığını belirtti. Geri alma sürecinde doğrulanan yeni bilgilerin ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

Şirket, kullanıcı fonlarının nihayetinde rezerv kanıtı üzerinden kamuya açık biçimde doğrulanacağını açıkladı. Alımların tamamlanmasına ve dondurulan varlıkların geri alınmasına ilişkin yeni açıklamalar, sürecin sonraki aşamasını oluşturacak.

Kripto ParaBorsaSon Dakika

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