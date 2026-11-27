Kripto para borsası Binance, 29 Ekim'de yaklaşık 6,34 milyar dolarlık varlığının çalındığı saldırıdan sonra durdurduğu çekimleri bütün ağlarda yeniden açtı. Borsa 26 Kasım'daki açıklamasında az sayıda ağın yalnızca rutin bakım ve planlı güncellemeler nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi.

Çekimler 1 Kasım'da kademeli olarak açılmaya başlamıştı ve süreç 25 günde tamamlandı. Açılışın ilk dokuz buçuk saatinde borsadan 4,65 milyar dolarlık çekim yapıldı. Net çıkış ise 3,64 milyar dolara ulaştı.

6,34 MİLYAR DOLARLIK AÇIK ŞİRKET FONLARIYLA KAPANDI

Binance, saldırıdan etkilenen varlıkları kendi fonlarıyla karşıladığını ve bunun için 6,34 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını açıkladı. Borsa eksik tokenları piyasadan ve tezgâh üstü işlem masaları aracılığıyla satın aldı.

Kaynaklar arasında şirket hazinesi, kullanıcı koruma fonunun bir bölümü ve vadeli işlem sigorta fonunun bir kısmı yer aldı. Binance kullanıcı koruma fonunu yeniden yaklaşık 1 milyar dolara çıkarmayı taahhüt etti.

Borsa ayrıca 12 Kasım tarihli ve 198 tokenı kapsayan bir rezerv görüntüsü yayımladı. Kullanıcılar bu kanıtla varlıklarının en az bire bir karşılandığını kontrol edebiliyor.

ÇALINAN 600 MİLYON DOLAR THORCHAİN'DEN GEÇTİ

Zincir üstü verilere göre saldırıyla bağlantılı cüzdanlar 26 Kasım'da 35,52 milyon dolarlık Ethereum (ETH) taşıdı. Saldırganın elinde dondurulmamış yaklaşık 1,9 milyar dolarlık varlık bulunuyor, 2,6 milyar dolarlık stablecoin ise dondurulmuş durumda.

Dondurulmamış varlıkların 1,11 milyar dolarlık kısmı 18 bin 350 Bitcoin'den (BTC) oluşuyor. Saldırganlar 19 Kasım'da da yaklaşık 248 milyon dolarlık ETH taşımıştı.

Araştırmacılara göre saldırının arkasındaki Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubu, fonları az bilinen hizmetler üzerinden aklıyor. Fonların 600 milyon dolardan fazlası, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) uyarısına rağmen zincirler arası takas platformu THORChain'den geçti.

Yaklaşık 342 milyon doların ise işlemleri birbirine karıştırarak izini gizleyen bir coinjoin hizmetinden geçtiği tahmin ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı da saldırıyla bağlantılı 1,1 milyar dolarlık USDC'ye el konulması için 23 Kasım'da dava açtı.

Bakanlığa göre ABD makamları saldırıdan bu yana farklı kaynaklardan yaklaşık 3 milyar dolarlık kriptonun dondurulmasına, el konulmasına ya da iadesine yardım etti. Soruşturmayı FBI, Gizli Servis ve Gelir İdaresi'nin suç soruşturma birimi birlikte yürütüyor.