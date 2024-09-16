Bir zamanlar hepimizi sinir sahibi yapmıştı: Flappy Bird geliştiricisinden dikkat çeken kripto açıklaması

Kripto Para

Mobil oyun dünyasında fırtınalar estiren Flappy Bird'ün geliştiricisi Dong Nguyen, oyunun yeniden yayınlanan versiyonundan uzak durduğunu açıkladı. Yeni girişimin kripto para entegrasyonları içerebileceği ve bu durumun Nguyen tarafından desteklenmediği belirtildi.

Nguyen Kripto Para İddialarına Yanıt Verdi

Mobil oyun dünyasının kısa sürede fenomen haline gelen eski oyunu Flappy Bird, yakın zamanda bir grup tarafından yeniden piyasaya sürüldü. Flappy Bird oyununun orijinal geliştiricisi olan Dong Nguyen, bu girişimden uzak durduğunu ve oyunun yeniden yayınlanmasında hiçbir rolü olmadığını açıkladı.

Nguyen, 2017'den bu yana sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki ilk paylaşımını kısa bir süre önce yaparak bir şirketin bu yılın başında Flappy Bird markasının ticari haklarını satın aldığını ve 2013 tarihli oyunu yeniden piyasaya süreceğini iddia ettiğine dair bir paylaşım yaptı. Nguyen paylaşımında, bu iddiaları yalanladı ve kripto para birimlerini desteklemediğini de ekledi.

Öte yandan, 13 Eylül'de "The Flappy Bird Foundation" adını kullanan bir grup, oyunun haklarını Gametech Holdings LLC'den aldıklarını ve yasal yollarla oyunu yeniden yayınlamak için gerekli haklara sahip olduklarını iddia etti. Grup, ayrıca oyunun orijinal geliştiricisi ile iş birliği yapmayı umduklarını belirtti.

Flappy Bird, Mayıs 2013'te piyasaya sürüldüğünde, oyuncuların ekranlara dokunarak bir kuşu yeşil borulardan geçirmeleri gereken yandan kaydırmalı bir mobil oyundu. Oyun, 2014 başlarında viral bir başarıya ulaştı ve Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da en çok indirilen oyunlar arasına girdi. Nguyen, oyunun günlük 50.000 dolar gelir elde ettiğini belirtmişti. Flappy Bird oyunu popülaritesinin zirvesindeyken, Nguyen oyunu piyasadan çekmiş ve bunun bağımlılık yapan bir ürün haline geldiği için olduğunu söylemişti.

Yeniden çıkartılan oyunun kripto para ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Araştırmacı Varun Biniwale, bir blog gönderisinde, oyunun gizli web sayfalarında Solana Blockchain ağında bir token ile lansman yapılacağı ve bir "oyna kazan" modeli içereceği bilgisini paylaştı. Biniwale ayrıca bir prototipin yükleme ekranında The Open Network (TON) Blockchain ağına bağlı bir "FLAP token" ve oyuncuları ödüller için bir TON cüzdanına bağlanmaya davet eden bir pop-up barındırdığı tespit edildi.

Michael Roberts, 1208 Production'ın stüdyo başkanı olarak LinkedIn'de Flappy Bird'ün geri dönüşüne öncülük ettiğini yazdı. Konu hakkında açıklama yapan Roberts, web sayfaları ve oyunun kripto para bağlantıları hakkında yakında daha fazla bilgi verileceğini söyledi.

Biniwale, projenin kripto para ve Web3 entegrasyonu aracılığıyla gelir elde etmeyi hedeflediğini ve bu durumun oyunun nostaljik çekiciliğinden faydalanmayı amaçladığını ifade etti.