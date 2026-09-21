Bitcoin 10 ay sonra önemli eşiği aştı - Son Dakika
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Bitcoin 10 ay sonra önemli eşiği aştı

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Bitcoin 10 ay sonra önemli eşiği aştı
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Bitcoin, haftalık kapanışta uzun süredir aşamadığı bir teknik seviyeyi geride bıraktı. Bazı analistler bunu düşüş döneminin sonuna işaret eden bir gelişme olarak değerlendiriyor. Diğerleri ise yükselişin devamını görmek için beklemeyi tercih ediyor.

Bitcoin, haftayı 81 bin 159 dolarda tamamlayarak 10 aydan uzun bir aranın ardından 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kapandı. TradingView'in Coinbase verilerine göre bu ortalama 78 bin 788 dolarda bulunuyor. Bitcoin, son olarak 9 Kasım 2025'te haftayı söz konusu seviyenin üzerinde bitirmişti.

Dört ayın en yüksek haftalık kapanışının ardından, bu seviyenin geçmişte nasıl çalıştığı yeniden öne çıktı. Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, ağustostaki değerlendirmesinde 50 haftalık ortalamanın düşüş dönemlerinde direnç oluşturduğunu belirtmişti. Thorn'a göre tamamlanmış beş düşüş döneminin dördünde ortalamanın yeniden aşılması, en düşük fiyatın geride kaldığını gösterdi.

Kripto araştırma şirketi Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson da geçen hafta, yeni bir yükseliş döneminden söz edebilmek için bu kapanışı beklediğini söylemişti. Simpson, 50 haftalık ortalamanın üzerinde kapanışı, değerlendirmesini değiştirecek son koşul olarak görüyordu.

BİTGET'TEN ERKEN TEYİT UYARISI

Kripto para borsası Bitget'in Başanalisti Ryan Lee, toparlanmanın güçlendiğini düşünse de tek bir haftalık kapanışla düşüşün bittiği sonucuna varılamayacağını söyledi. Lee, fiyatın ortalamanın üzerinde kalmasını ve her geri çekilmede bir önceki dibin altına inmemesini izliyor. Makroekonomik koşulların zorlayıcı olduğu dönemlerde benzer çıkışların başarısız olabildiğini hatırlattı.

Galaxy'nin araştırmasında da aynı risk görülüyor. Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerine çıktığı 13 haftalık geçişin ikisini daha düşük fiyatlar izledi. Bu iki örnek de 2021-2022 düşüş döneminde yaşandı.

83 BİN DOLARIN AŞILMASINI BEKLİYOR

Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise aylık grafiğe bakıyor. Cobb'a göre Bitcoin'in 83 bin doları aşması, her toparlanmanın bir öncekinden daha düşük seviyede kaldığı fiyat yapısını değiştirecek. Bu nedenle yükseliş değerlendirmesinde söz konusu seviyeyi esas alıyor.

Cobb'un ikinci koşulu üç aylık grafikte bulunuyor. Eylül sonunda tamamlanacak mumun kapanışını, ardından bu mumun en yüksek fiyatının aşılmasını bekliyor. Cobb, 83 bin dolar eşiğiyle birlikte bu şartlar sağlandığında yeni yükseliş döneminin başladığını söyleyebileceğini belirtti.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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