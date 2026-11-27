Bitcoin (BTC), ABD borsalarının Şükran Günü tatilinin ardından yarım gün açıldığı cuma günü 61 bin 700 dolara kadar yükseldi. Kripto para pazar kapanışına kadar bu seviyelerde kalırsa art arda yedi hafta süren kayıp serisini bitirecek.

Bitcoin haftanın başından bu yana yalnızca yüzde 0,3 artıda bulunuyor, bu yüzden haftalık kazanç oldukça kırılgan. Kripto para yedi haftalık seride yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti. Bu, dokuz hafta süren 2022'deki düşüşten bu yana en uzun haftalık kayıp serisi oldu.

TASFİYELERİN YÜZDE 77'Sİ AÇIĞA SATIŞTI

Bitcoin cuma günü yüzde 2'ye yakın yükselirken Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 3 değer kazandı. Yapay zeka altyapısı ve bellek çipi hisseleri toparlanmaya öncülük ederken gümüş yüzde 7, altın ise yüzde 2,5 yükseldi.

Vadeli işlem piyasasında son 24 saatte tasfiye edilen 84,7 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonunun yüzde 77'si açığa satış işlemlerinden geldi. Fiyatı yeni kaldıraçlı alımlardan çok kapanmak zorunda kalan açığa satış pozisyonları yukarı taşıdı.

Yaklaşık 7 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi ise Türkiye saatiyle 11.00'de belirgin bir fiyat hareketi yaşanmadan doldu. Bitcoin kasımda yüzde 20'yi aşan kayıpla hazirandan bu yana en kötü ayını yaşıyor.

ŞÜKRAN GÜNÜNDE 13 YILDA 6 YÜKSELİŞ

Bitcoin, 2013'ten bu yana Şükran Günü hafta sonunda 13 yılın yalnızca altısında yükseldi. Noel döneminde de fiyat 13 yılın yalnızca beşinde değer kazandı.

Yılbaşı haftası ise farklı bir tablo çiziyor. Bitcoin yılbaşı haftasında son 13 yılın 12'sinde değer kazandı. Bu dönemdeki tek düşüş 2019'da yaşandı.

Tatil dönemindeki performans dört yıllık döngüyle de uyumlu ilerledi. Boğa yıllarında güçlü yükselişler görülürken zirveyi izleyen yıllarda fiyat düştü ya da yatay kaldı. Bitcoin'in Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetmesi bu yılı ikinci gruba yaklaştırıyor.

Teknik tarafta haziran-ağustos aralığının üst sınırı olan 64 bin 600 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Fiyat bu seviyeden pazartesi günü bir kez daha geri döndü. Aşağıda ise haziran sonu ve temmuz başında destek olan 60 bin dolar izleniyor.

Fiyatın bu iki seviye arasında kalması halinde gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 8-9 Aralık'taki toplantısına çevrilecek. Yayım sırasında Bitcoin 61 bin 400 dolardan işlem görüyor.